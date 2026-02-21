El Mariscos Antón Cortegada recibe a un Maristas instratable

El Cortegada enfrenta dos partidos seguidos en casa Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada comienza hoy su maratoniano fin de semana en el Pabellón Sara Gómez. Las de Manu Santos reciben a las 19:30 horas al Maristas Coruña en el primero de los dos partidos que disputarán en casa este fin de semana, ya que mañana a las 16:30 horas jugarán el aplazado con Manresa.

En esta primera batalla, las vilagarcianas se verán las caras con el gran favorito al ascenso, y es que las coruñesas son líderes en solitario con 34 puntos y una racha de siete victorias consecutivas que el Mariscos Antón Cortegada busca cortar ante sus aficionados.

Por su parte, las de Manu Santos ocupan la quinta plaza en la tabla clasificatoria del grupo B de la Liga Femenina 2 con 28 puntos. Para este partido, el técnico contará con toda la plantilla, y es que ya en el pasado enfrentamiento dio minutos a María Angulo, que se encuentra en la fase final de su recuperación de la lesión de hombro que sufría y ya pudo jugar sin molestias.

“Recibimos al líder, para mi el mejor equipo de la categoría. Son muy sólidas, muy consistentes, tienen muchas opciones de anotación tanto por dentro como por fuera”, comenta Manu Santos sobre el primer rival del Mariscos Antón Cortegada de este fin de semana. Lo cierto, es que hasta el momento, Maristas suma 1318 puntos anotados, superadas solo en anotación por el tercer clasificado, el León.

“Son muy consistentes. Tendremos que intentar parar sus principales focos de anotación e intentar aprovechar nuestras ocasiones en ataque”, señala Manu Santos.

“A lo largo de todo el partido, tenemos que intentar tener solidez, porque va a ser un encuentro muy duro y nosotras tenemos que intentar alcanzar ese mismo ritmo de solidez”, insiste el técnico vilagarciano.

En cuanto a las cifras anotadoras, el Mariscos Antón Cortegada lleva 1155 puntos a su favor en la víspera de la jornada 19, y además, 1119 en su contra. Las vilagarcianas buscan seguir en la senda de la victoria con el objetivo de volver a disputar el play-off de ascenso, como ya sucedió la pasada temporada en el Sara Gómez. “Manresa también juega mucho a dividir el balón, ahí tendremos que parar la transición de ataque, para correr nosotras y buscar las desventajas”, señala Manu Santos.