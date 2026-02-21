Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Cidade de Ribeira visita al Sofán en su prueba de fuego y el Puebla espera al Paiosaco

María Caldas
21/02/2026 18:42
cidade de ribeira
Los ribeirenses celebran una victoria en casa
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Cidade de Ribeira visita mañana a las 16:30 horas al SD Sofán, en un encuentro en el que se juegan más que tres puntos. Los de Manuel Ángel, que perdieron por 1-2 la pasada jornada ante el líder Lalín, enfrentan ahora su prueba de fuego, ya que se encuentran a solo un punto por encima de los puestos de descenso (24). 

Enfrente tendrán a un Sofán que lucha por meterse entre los cinco primeros, ya que se encuentra sexto con 33 puntos, mientras la quinta plaza la ocupa el Betanzos con 34. 

A domicilio, los de Manuel Ángel llevan 11 goles a favor y 29 en contra, siendo el equipo que más tantos encaja fuera de casa. Así, los tres puntos pasan por lograr la ansiada solidez defensiva, ya que una derrota podría salir muy caro a los de Ribeira.

Por otro lado, el Puebla FC recibe en el Municipal da Alta a la UD Paiosaco. Un encuentro en el que los de Chofri buscan escalar posiciones en la tabla clasificatoria, en la que se colocan actualmente décimos con 28 puntos tras empatar la pasada jornada ante la SD Pol. Lo cierto, es que en los últimos días el Puebla perdió a uno de sus activos en ataque, como es Hugo Suárez, por lo que volvieron a incorporar a sus filas a Rubén Ferreiro.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina