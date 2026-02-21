El Cidade de Ribeira visita al Sofán en su prueba de fuego y el Puebla espera al Paiosaco

Los ribeirenses celebran una victoria en casa Cedida

El Cidade de Ribeira visita mañana a las 16:30 horas al SD Sofán, en un encuentro en el que se juegan más que tres puntos. Los de Manuel Ángel, que perdieron por 1-2 la pasada jornada ante el líder Lalín, enfrentan ahora su prueba de fuego, ya que se encuentran a solo un punto por encima de los puestos de descenso (24).

Enfrente tendrán a un Sofán que lucha por meterse entre los cinco primeros, ya que se encuentra sexto con 33 puntos, mientras la quinta plaza la ocupa el Betanzos con 34.

A domicilio, los de Manuel Ángel llevan 11 goles a favor y 29 en contra, siendo el equipo que más tantos encaja fuera de casa. Así, los tres puntos pasan por lograr la ansiada solidez defensiva, ya que una derrota podría salir muy caro a los de Ribeira.

Por otro lado, el Puebla FC recibe en el Municipal da Alta a la UD Paiosaco. Un encuentro en el que los de Chofri buscan escalar posiciones en la tabla clasificatoria, en la que se colocan actualmente décimos con 28 puntos tras empatar la pasada jornada ante la SD Pol. Lo cierto, es que en los últimos días el Puebla perdió a uno de sus activos en ataque, como es Hugo Suárez, por lo que volvieron a incorporar a sus filas a Rubén Ferreiro.