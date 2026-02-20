Julio: “Soy ambicioso y veo que el equipo se lo está creyendo”

Julio se lleva el balón durante el partido ante Estradense el pasado miércoles Gonzalo Salgado

Julio Rey se convirtió el miércoles en uno de los protagonistas de la victoria del Céltiga ante el Estradense al marcar el gol de la victoria, que supuso el definitivo 2-1, en el minuto 90. Fue el quinto gol en liga del vilagarciano, que forma junto al pichichi Adri Rodríguez (11) y José Sobrido (5) el tridente más realizador de la categoría, puesto que suman 21 de los 32 goles que lleva el equipo de Luis Carro.

“El partido estaba abierto al final, los dos equipos no nos conformábamos con el empate. Giráldez se la llevó con personalidad entre dos, Nico controló cuando pensé que la iba a dejar pasar, me la dio y rematé con la derecha sin que el defensa pudiese sacarla ya prácticamente de dentro”, relata sobre su decisivo gol.

“El equipo está enchufado los noventa minutos y compite muy bien”, asegura Julio. Sobre todo en el Salvador Otero, donde ha ganado 7 de sus 11 partidos, unas cifras que le convierten en el segundo mejor local de la liga por detrás del líder Compostela. “En esta segunda vuelta, lo que estamos haciendo en casa también hay que hacerlo fuera”, dice con ambición Julio. “Tenemos equipo y una plantilla suficientemente larga y con calidad, con jugadores que llevamos tiempo juntos, para pelear por meternos en el play-off porque la liga está muy igualada en la que prácticamente la mitad de los equipos van a tener opciones de pelear por el quinto puesto”.

A punto de entrar en el último tercio de competición, el Céltiga tiene una ventaja de 14 puntos sobre la zona de descenso, que era su objetivo a principio de temporada. Julio cree que no es momento para relajarse, al contrario. “Yo soy ambicioso y veo que el equipo se lo está creyendo, como demuestra que fuimos a por la victoria contra el Estradense, que está hecho para jugar play-off, y no nos conformamos con el empate, por eso llegó ese gol en el noventa tras una segunda parte complicada con el viento en contra”.

Sin demasiado tiempo para disfrutar del triunfo entre semana, el Céltiga debe centrarse ya en el partido del domingo, de nuevo en casa, ante un Barco enrachado que es el mejor equipo del último mes de liga con cuatro victorias seguidas. “Jugamos setenta y pico minutos, pero parecieron ciento veinte por como estaba el día, hay que recuperarnos bien y pensar que contra el Barco tenemos una oportunidad de dar un golpe encima de la mesa”.