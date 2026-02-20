Cambados y Boiro se cruzan en un derbi de urgencias

Gregor, que ha marcado uno de los quince goles que contabiliza el Cambados en Tercera RFEF, se reencuentra con el Boiro, con el que ascendió a la categorías hace dos temporadas Mónica Ferreirós

CJ Cambados y CD Boiro se enfrentan el domingo en Burgáns (17 horas) en un derbi marcado por la necesidad de una victoria que comparten ambos equipos. Los locales llevan nueve jornadas sin ganar, por lo que ha mermado su colchón sobre la zona de descenso de cinco a puntos a tan solo uno. El equipo de Barraña se presenta en Cambados en dinámica negativa, al cosechar un empate y cuatro derrotas en las últimas cinco jornadas. Ha pasado de ocupar plaza de play-off, ubicado en el tercer puesto, a caer al noveno, aunque está cerca de una quinto posición muy abierta con seis equipos en una margen de solo dos puntos.

Será la primera vez en la historia que el Boiro visite en liga Burgáns, ya que el último precedente se remonta al 20 de noviembre de 1988, también en Tercera, cuando el Cambados se impuso 5-0 en el campo de A Merced y acabó proclamándose campeón de liga y ascendiendo a Segunda B. Han cambiado mucho las cosas desde entonces. El equipo actual que dirige Pénjamo y preside Eladio Oubiña tiene más mérito, ya que no está hecho a golpe de talonario. Ascendió contra pronóstico en Beluso hace unos meses y está compitiendo mejor de lo esperado en Tercera, puntuando en 12 de sus 20 partidos hasta el momento.

Pese a llevar tres meses sin saborear la victoria, en el vestuario el ánimo no decae. “Estamos con muchas ganas”, dice el delantero José Gregorio Santorum, Gregor, que se reencontrará con un Boiro en el que estuvo temporada y media y con el que logró ascender a Tercera. “Tuvimos malas sensaciones contra el Barco y el equipo está con ganas de resarcirse este domingo en casa”, explica. “Tenemos que dar el 100%, estar muy concentrados y ser solidarios porque queremos darle la vuelta a la situación”.

Pese a que el Cambados acumula tres meses sin ganar, no ha caído a descenso. “La categoría está muy igualada, todas las semanas los resultados lo indican, y nosotros hemos puntuado en muchos partidos, de hecho somos uno de los equipos que más empates lleva (9). Sumar de esta forma te permite seguir fuera de descenso, pero somos conscientes de que con esto no llega y necesitamos ganar porque los rivales lo van a hacer, como ya demostró las últimas semanas el Barco”.

Los siete últimos clasificados son también los siete peores equipos en la faceta goleadora de la categoría. El Cambados destaca por su fiabilidad como bloque defensivo, pero sólo ha marcado 15 goles en 20 partidos. “Nos está costando mucho. Es algo que estamos intentando mejorar”, reconoce Gregor. “Competimos contra cualquier rival, pero cuesta hacer gol. Tenemos que dar un paso adelante en esta faceta porque es lo que nos va a acercar a la victoria. Para muchos de nuestros jugadores es la primera vez en la categoría, sin embargo siempre damos la cara y no hemos perdido ningún partido por más de un gol, pero para ganar tenemos que mejorar de cara a puerta”. El equipo de Pénjamo sólo ha logrado marcar en 11 de sus 20 partidos. Salvo en dos de ellos, en Santiago y Noia, cuando ha visto puerta siempre ha sumado hasta la fecha.

Gregor conoce muy bien al Boiro. “Es un club que quiere seguir dando pasos adelante. Soy consciente de todo el trabajo que realiza la directiva y el esfuerzo que hacen para seguir creciendo. Solo hay que ver los fichajes que están haciendo”. El delantero vilagarciano está convencido de que tarde o temprano el CD Boiro, de mantener este proyecto, acabará peleando por ascender a Segunda RFEF. “Creo que es un rival muy complicado, pero ahora mismo somos dos equipos necesitados de puntos”, por lo que todo está abierto en este domingo en un derbi marcado la necesidad en ambos bandos.

El estreno de Juanpa deberá esperar

El CD Boiro se presentará en Burgáns con las bajas de Facu Moreyra y Juanpa Barros, ambos lesionados. En el caso del último fichaje, el argentino sufrió un percance muscular hace unos días, por lo que sufre una microrotura muscular que le impedirá estrenarse de momento con la camiseta del CD Boiro.

El técnico José Tizón confía en recuperar a Juanpa para el siguiente partido, que no será hasta el día 8 de marzo con la visita al campo coruñés del Silva, puesto que la jornada de la próxima semana, en la que el Boiro tenía que recibir al Céltiga, se traslada al Jueves Santo (2 de abril) debido al compromiso de la Selección Gallega de la Copa de Regiones UEFA con la disputa de la fase final nacional.

La noticia positiva para los de Barraña este domingo en Burgáns será el regreso del lateral izquierdo Samu Araujo, una vez cumplido el castigo de los tres partidos de sanción que le cayeron al ser expulsado contra el Estradense. El Boiro tratará de recuperar su fiabilidad defensiva y volver a ver puerta tras las dos últimas derrotas por la mínima ante Barco y Viveiro, que llegaron justo después del gran partido que cuajó el equipo de José Tizón ante el líder Compostela en Santiago (2-2).