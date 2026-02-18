Mi cuenta

Martín Rey sufrió una caída pero pudo completar la Clásica de Almería

El vilagarciano se estrenó como ciclista profesional con el Burgos Burpellet BH

Gonzalo Sánchez
18/02/2026 14:39
Martín Rey se vio envuelto en una caída a trece quilómetros de meta en la Clásica de Almería
Martín Rey se estrenó como profesional el domingo en la Clásica de Almería, cuya participación estuvo marcada por la caída en la que se vio implicado a trece quilómetro de meta. Por suerte para el vilagarciano el percance se quedó en un susto y pudo acabar su primera carrera en la élite, llegando a 4 minutos y 22 segundos del ganador de la misma, Biniam Girmay (NSN Cycling). 

La Clásica de Almería, en su 39ª edición, se resolvió como se esperaba con una llegada al sprint, después de 189 kilómetros de recorrido entre Puebla de Vícar y Roquetas de Mar. El vilagarciano fue uno de los corredores que presentó el equipo del Burgos en la carrera. Al día siguiente Martín Rey participó en la Clásica Jaén Paraíso Interior, con un trazado de 154 kilómetros con salida y llegada en Úbeda. El joven arousano también completó la carrera en el puesto 74, a 11 minutos y 54 segundos. del belga Tim Wellems (UAE Emirates-XRG), que fue el ganador de esta prueba marcada por la caída de Maxim Van Gils, que sufrió una fractura de pelvis. 

La próximas pruebas que afrontará el vilagarciana serán en Grecia a finales de este mes, con la disputa de la Visit South Aegean y la Region on Dodecanese, el 28 de febrero y el 1 de marzo. 

