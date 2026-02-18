La Vuelta a España femenina se presenta en Ribeira el 9 de marzo

La Vuelta a España femenina 2026 disputará sus tres primeras etapas en Galicia Unipublic

Ribeira acogerá la presentación de la Vuelta ciclista a España femenina de 2026, que contará en esta edición con tres etapas que se desarrollarán en Galicia, desde donde se iniciará el día 3 de mayo. De esta forma la comunidad gallega tomará el testigo de Barcelona como sede de la salida oficial de Vuelta que celebrará en este año 2026 su cuarta edición como gran carrera por etapas, puesto que nació en 2015 como un evento de un solo día y fue en su segundo año cuando pasó a estar encuadrada en la máxima categoría del calendario tras la creación de la UCI World Tour Femenina.

La organización anunció que dará a conocer el recorrido en una gala que se celebrará el lunes 9 de marzo en el Auditorio Municipal de Ribeira y que será retransmitida en RTVE y los canales digitales de prueba. El acto comenzará a las 19 horas. No será la primera vez que Galicia reciba ala Vuelta a España femenina, que en el año 2021 se celebró íntegramente en esta comunidad autónoma, justo cuando aumentó su número de etapas pasando a un total de cuatro. Desde 2023 pasó a denominarse La Vuelta Femenina by Carrefour.es, completamente consolidada y aumentando su número de etapas, que puede oscilar entre las siete y ocho, y separándose en fechas de la prueba masculina.

En su última edición, en 2025, participaron un total de146 ciclistas de treinta países diferentes, con una decena de españolas en carrera. El recorrido incluyó una contrarreloj por equipos de 8 kilómetros en Barcelona, varias etapas onduladas y llanas, así como días de media montaña y alta montaña, con un final en el Alto de Alto de Cotobello (Asturias) que acabó por decidir la victoria para Demi Vollering (Países Bajos), que fue la ganadora por segundo año consecutivo, logrando además dos triunfos en las siete etapas de las que constó la ronda. La suiza Marlen Reusser, gran baza del Movistar Team, acabó segunda en la general. El equipo español tratará de desbancar esta vez la número uno del ranking mundial, si se confirma su presencia en la misma.