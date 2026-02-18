Julio Rey mete en play-off al Céltiga

Julio Rey, que marcó el gol del triunfo en el noventa, maniobra con el balón ante Ander y Pedrosa Gonzalo Salgado

Un gol de Julio Rey en el minuto 90 dio la victoria al Céltiga ante el Estradense por 2-1 en el partido aplazado que esta vez estuvo condicionado por el viento. Después de cinco jornadas persiguiendo el triunfo sin éxito, el equipo de Luis Carro lo logró en un final abierto que pudo caer de cualquier lado. La victoria tiene premio adicional, ya que el Céltiga escala hasta la quinta plaza, en solitario, con 31 puntos, poniéndose en cabeza de un largo grupo de aspirantes al play-off entre los que está el propio Estradense, que demostró en A Illa que es un equipo para pelear por el ascenso.

El partido se reanudó con saque de banda a favor del Estradense en el minuto trece. Los visitantes presentaron una variación en el once respecto al inicio hace once días, con la inclusión de Padín, sancionado entonces, por Porrúa. Mientras Luis Carro introdujo a Guille y Dani Prada por Anxo y Álex Rodríguez.

Empezó empujando el Céltiga, muy conectado al partido y con el viento a favor. Si bien el aire, unido a la velocidad que cogía el balón al botar sobre el rápido pero perfecto césped, malogró sus primeras llegadas. Fue el Estradense el que dio el primer aviso en un balón largo en el que Padín le ganó la partida a Rubi Casás, que cometió un agarrón en el límite del área grande que le costó la amarilla. La falta la lanzó Pedrosa y atrapó sin problemas el portero Antón.

Pedrosa lanzó varias faltas directas en la primera parte, pero sin puntería Gonzalo Salgado

En el 28 el Céltiga tuvo su mejor ocasión en el primer tiempo. En un saque de banda directamente al área. Prolongó de cabeza Sobrido y remató, también con la testa, el central Arnosi. El balón se perdió cerca de la escuadra.

El juego se niveló y el Estradense empezó a crecer con balón, encontrando en las conducciones de Pedrosa en la izquierda en diagonal su mayor peligro. El delantero volvió a sacar otra falta de tarjeta en la frontal, esta vez a Santi Figueroa, que ejecutó por encima del larguero. La siguiente le cayó a Arnosi, en una dura entrada sobre Padín en el minuto cuarenta y en pleno dominio visitante. Lanzó de nuevo Pedrosa la falta, esta vez más lejos y centrada, pero el balón lo repelió la barrera.

Un par de córners consecutivos a favor permitieron a los locales enfriar la ofensiva visitante. En el primero de ellos remató en el primer palo de forma acrobática Sobrido y el balón dio en un defensa. La primera parte se cerró con una oportunidad visitante, generada de nuevo por Pedrosa. Al centro de Raúl desde línea de fondo en banda izquierda no llegó por poco en área pequeña Edu Taboada.

El capitán del Céltiga, Óscar, volvió a hacer un gran trabajo en el centro del campo Gonzalo Salgado

Segunda parte

En la segunda parte el Céltiga volvió a arrancar bien tras la charla de Carro y no tardó en merodear el área del Estradense y encontrar el gol. En un córner lanzado por Guille al segundo palo que remató en semifallo Adri Rodríguez, el balón llegó al área pequeña donde el vigués Pablo Arnosi, de tacón, marcó su segundo gol en liga esta temporada.

La ventaja no duró mucbo. En una pérdida en salida de balón bajo presión, el Estradense logró empatar en el 52. Fue en una triple ocasión muy clara. Primero Figueroa bajo palos y después el meta Antón rechazaron los remates visitantes dentro del área, pero a la tercera marcó el caldense Raúl, que estuvo a muy buen nivel.

Tras el 1-1 el partido se abrió. El Céltiga reaccionó muy bien y tuvo una clara ocasión para el 2-1. En un robo de Sobrido ante Carabán. El delantero rojiblanco se sacó un gran disparo en área al que respondió el portero Ale con una gran mano. El balón llegó a dar en el palo y no quiso entrar. Por su parte, los visitantes progresaron hasta línea de fondo en dos ocasiones, una por cada banda, pero no acertaron en la finalización.

Arnosi marcó de tacón y acabó expulsado con una segunda amarilla rigurosa Gonzalo Salgado

Mediada la segunda parte Luis Carro hizo el primer cambio al dar entrada a Anxo por Guille, pasando a jugar con dos delanteros, Adri y Sobrido, y yéndose Julio Rey a banda derecha. Hugo Padín, con un disparo de zurda desde la frontal con mucha intención, obligó a intervenir a Antón en el 74, cuando la lluvia hizo aparición para acompañar al viento en una tarde noche habitual las últimas semanas.

A balón parado tuvo otra el Estradense, en una falta lateral lanzada por Pedrosa. Remató Brais Vidal abajo y rechazó la defensa. Al Céltiga, con el viento en contra, le costaba plantarse en campo contrario. Cuando lo consiguió hizo daño. Cayó Anxo en área en un balón dividido con un defensa y el árbitro no decretó penalti pese a las protestas locales.

El equipo de Luis Carro, pese a ser un recién ascendido, está metido de lleno en la pelea por el play-off Gonzalo Salgado

El partido entró en un escenario totalmente abierto en los últimos minutos, mientras ambos técnicos siguieron moviendo sus banquillos. El Estradense inquietó con varios córners y el Céltiga empezó avisar en las contras, muy bien ejecutadas. La primera la finalizó Sobrido con un remate al palo largo y no cogió portería. La siguiente fue el gol de la victoria. Lanzó Giráldez el contragolpe, asumiendo riesgos por dentro. Anxo se fue de Prieto en la izquierda y puso el pase de la muerte al punto de penalti a Nico, que no quiso rematar con su pierna no dominante y cedió a Julio. El vilagarciano, escorado a la derecha en área, se sacó un disparo abajo, también con la derecha, que acabó en el fondo de la red. El 2-1 desató la euforia del banquillo local.

Aún hubo tiempo para las expulsiones del técnico visitante por protestar a uno de los asistentes unos minutos después y del central local Arnosi con segunda amarilla, por lo que será baja el domingo en el mismo escenario ante el Barco, en un partido en el que el Céltiga defenderá su posición de privilegio. En el año de su centenario tiene más de media permanencia en el bolsillo y motivos para soñar con seguir peleando por el play-off.

Ficha técnica: Céltiga: Antón; Santi Figueroa, Rubi Casás (Martín, min. 83), Arnosi, Dani Prada (Álex Rodríguez, min. 83); Óscar, Giráldez; Julio, Guille (Anxo, min. 70), Sobrido; Adri Rodríguez (Nico, min. 83).

Estradense: Álex Díaz; Sergio Prieto, Carabán, Landeira, Ander; Brais Vidal, Miguel Fernández (Mella, min. 85); Padín (Porrúa, min. 85), Raúl (Gerard Puerto, min. 75), Pedrosa; Edu Taboada. Goles: 1-0 Arnosi (min. 47); 1-1 Raúl (min. 52); 2-1 Julio Rey (min. 90).

Árbitro: González Rey. Expulsó con doble amarilla al local Arnosi en el 93 y al técnico visitante Manuti con roja directa también en el tiempo de aumento. Amarilla a Adri Rodríguez, Santi Figueroa, Arnosi, Rubi Casás y Dani Prada por los locales y a Miguel Fernández y Brais Vidal por el Estradense.

Luis Carro: "Fue un partido extraño porque el viento hizo muy difícil jugar"