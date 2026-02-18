El play-off del Cortegada pasa por el Sara Gómez

Ellen Iversen se ha adaptado bien al equipo y promedia casi 8 puntos y más de 4 rebotes por partido Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada regresó de Barakaldo con una nueva victoria que le permite mantenerse en la pelea por la cuarta plaza del grupo B de la Liga Femenina 2. El equipo de Manu Santos contabiliza 11 triunfos, los mismos que el Romakuruma Mataró, que ha jugado un partido más.

El domingo en Lasesarre el Cortegada se rehizo a un irregular segundo cuarto y fue muy fiable en la segunda parte, cuando llegó a mandar por 18 puntos para acabar ganando sin sobresaltos por 10. El técnico vilagarciano ya dio más protagonismo en la rotación a María Angulo, que estuvo en pista 15 minutos y aportó mucho (15 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias). La pívot va dejando atrás sus problemas de hombro y su vuelta eleva la competitividad del equipo.

A Manu Santos le gustó la entrada al partido de su equipo, “es algo que nos estaba costando en los partidos fuera de casa”. El técnico también destaca los buenos minutos de juego que fueron encadenando sus jugadoras en diferentes fases “en los que estuvimos muy bien, concentradas e intensas”, pero es consciente también de que hubo otros de cierta desconexión o “acumulación de errores consecutivos” que las penalizó.

“Tenemos que intentar alargar los buenos momentos y ser consistentes”, se fija como objetivo Santos de cara a la cita doble que les espera este fin de semana. Dos partidazos en el pabellón Sara Gómez. El sábado a las 19.30 reciben al líder Maristas Coruña, que llega intratable con siete victorias seguidas. Mientras que el domingo a las 16.30 horas juegan el aplazado contra Manresa, que está en mitad de la tabla con tres victorias menos que las vilagarcianas. “Vamos a competir contra los rivales en las mismas condiciones”, apunta Santos, ya que el domingo Manresa llegará tras haber jugado también el día anterior, en su caso ante el Arxil en Pontevedra. Santos sabe que “no es lo ideal” disputar dos partidos en menos de 24 horas, pero no pone excusas y se fija como objetivo “intentar sacar adelante los dos partidos”, a la vez que “seguir ganando consistencia”.

Después de la doble cita de este fin de semana sólo restarán seis partidos para el final de la liga regular, y dos de ellos serán ante Romakuruma y ADBA, con los que ahora mismo está peleando en la clasificación el Cortegada por la cuarta plaza. De los nueve partidos que les restan a las vilagarcianas, que la próxima semana reciben a las avilesinas, seis serán en el pabellón Sara Gómez, por lo que el apoyo de la afición será clave en el desenlace de la competición.