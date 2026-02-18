Céltiga y Estradense reanudan hoy el aplazado con mucho en juego

El partido tuvo que suspenderse hace once días porque la lluvia anegó el terreno de juego, que ya está recuperado, aunque hoy también se esperan precipitaciones y viento Mónica Ferreirós

Céltiga y Estradense vuelven esta tarde al Salvador Otero (19.30 horas) para reanudar el partido que se suspendió hace once días debido a la lluvia, que anegó el terreno de juego dejándolo impracticable. El encuentro se reanuda en el minuto 13 y en juego está la quinta plaza, a la que optan ambos equipos, separados por un único punto, en caso de victoria.

Luis Carro tiene las bajas de Hugo Vázquez y Marcelo y esperará hasta última hora para tomar la decisión sobre la alineación, en función del estado físico de los jugadores que disputaron más minutos en Santiago ante el Compostela, pensando también en que la semana será de tres partidos porque el domingo visita A Illa el enrachado Barco.

“Es otro partido dificilísimo, la categoría tiene una exigencia muy alta”, reconoce Luis Carro. “El Estradense es un rival confeccionado para play-off, que además se reforzó en el mercado de invierno”, con los regresos de Edu Taboada, que viene de marcar en el triunfo ante el Silva, y de Pablo Porrúa.

A diferencia de lo que ocurrió hace once días, el técnico visitante Manuti González dispone de Hugo Padín. “Esperamos tener continuidad en el juego y sacar el partido adelante porque necesitamos una victoria”, reconoce Luis Carro, que sabe que esta serie de tres partidos seguidos en casa que se avecinan son muy importantes “para poder dejar de mirar para abajo y sólo mirar para arriba”. En la primera vuelta el Céltiga destacó por su fiabilidad como local, y a eso se agarra ahora para romper una racha de cinco jornadas sin ganar.

En los visitantes, Manuti apunta a imponer el ritmo del partido y estar concentrado en la acciones individuales como claves ante un rival que “a pesar de ser un recién ascendido se han reforzado muy bien”, advierte.