Un play-off barato en puntuación pero encarecido por el número de aspirantes

El equipo de Luis Carro vuelve al Salvador Otero para disputar el aplazado con el Estradense Gonzalo Salgado

Transcurridas 21 jornadas de liga, el quinto puesto es el más barato en cuanto a puntuación de las últimas temporadas en Tercera RFEF. Lo ocupa el Montañeros con 30 puntos, los mismos que tiene el Alondras, que es uno de los equipos que se ha beneficiado en el último mes de liga de la igualdad y las dificultades para sumar de todos los rivales implicados. Y es que Boiro, Lugo B o Céltiga, tras ocupar plaza de play-off, no han ganado durante este período, de forma que Alondras y Estradense se han enganchado de lleno a la pelea.

No son los únicos, también Gran Peña y Arteixo, aunque siguen mirando hacia abajo, e incluso un Barco que lleva cuatro victorias seguidas, están cerca de la quinta plaza en cuanto a puntuación. Y es que hay nueve equipos en un margen de cuatro puntos, por lo que todo está muy abierto y apretado.

Tanto Céltiga (28 puntos) como Estradense (29) tienen la oportunidad de encaramarse a esa quinta plaza mañana miércoles en el aplazado que reanudan en el Salvador Otero de A Illa a las 19.30 horas a partir del minuto trece y con empate a cero e el marcador. Ese incentivo de situarse en plaza de play-off dota al partido de más interés si cabe. El Céltiga viene de firmar una buena actuación en Santiago ante el líder, pero no se conforma ya con las sensaciones y quiere estrenar su casillero de victorias en el nuevo año 2026. Los de A Estrada ganaron el sábado al Silva, por lo que tendrán un día más de descanso