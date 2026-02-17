La tripulación absoluta femenina del CR Vilaxoán lidera la Liga Gallega Sur

La Liga Gallega Sur de bateles tuvo continuidad el fin de semana en Chapela Mónica Ferreirós

El fin de semana se disputó la XXIX Bandeira Concello de Redondela de Bateles, que había sido aplazada por la meteorología. Mecos consiguió la victoria en alevín mixto y en cadete masculino, mientras que Amegrove se impuso en sub 23 femenino. También destacó Vilaxoán con el segundo puesto de sus bateles alevín mixto, infantil masculino y absoluta femenina.

Disputadas las primeras jornadas del calendario, en alevines Vilaxoán lidera la clasificación en la categoría mixta y es segundo en la femenina, al igual que Mecos en la masculina. Los cadetes grovenses son primeros con seis puntos de ventaja sobre Samerolameu, mientras que el batel femenino cadete de Mecos marcha tercero, al igual que los infantiles de Vilaxoán. En categoría sub 23, la tripulación femenina de Amegrove lidera la liga, al igual que Vilaxoán en Absolutas.

Los clubes del norte de la Ría se desplazaron a Narón para disputar de la III Bandeira - XVII Trofeo Cidade de Narón, con victorias de Náutico de Riveira en alevín femenino y de Cabo en infantil masculino, femenino y mixto, en cadete masculino y femenino y en sub 23 femenino. Además Náutico de Boiro y Puebla ganaron en juvenil y Sub 23 masculino.