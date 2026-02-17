El vilagarciano Pablo Santorum, con la Selección Gallega de Minibasket

Pablo jugó a gran nivel con la Selección Gallega este fin de semana cedida

El joven jugador del CLB Pablo Santorum formó parte de la Selección Gallega de Minibasket que este fin de semana disputó el XII Torneo de Seleccións Minibasket Concello de Marín, en el que Galicia se enfrentó a Castilla y León, Euskadi y Asturias en el pabellón del Colegio San Narciso. Pablo será uno de los jugadores que formen parte del combinado autonómico que va a disputar el Campeonato de España de Minibasket del 28 de marzo al 1 de abril en las localidades de Salou y Reus.

En Marín jugó a muy buen nivel en las victorias de Galicia sobre Asturias (79-48) y Euskadi (87-72), y también en la derrota ante Castilla y Léon (61-103). Pablo forma parte del equipo del CLB que acabó segundo la primera fase de la Liga Gallega de Minibasket.