Deportes

El vilagarciano Pablo Santorum, con la Selección Gallega de Minibasket

El joven del CLB compitió con Galicia en Marín y disputará el Campeonato de España en Semana Santa en Cataluña

Gonzalo Sánchez
17/02/2026 13:06
Pablo jugó a gran nivel con la Selección Gallega este fin de semana
cedida
El joven jugador del CLB Pablo Santorum formó parte de la Selección Gallega de Minibasket que este fin de semana disputó el XII Torneo de Seleccións Minibasket Concello de Marín, en el que Galicia se enfrentó a Castilla y León, Euskadi y Asturias en el pabellón del Colegio San Narciso. Pablo será uno de los jugadores que formen parte del combinado autonómico que va a disputar el Campeonato de España de Minibasket del 28 de marzo al 1 de abril en las localidades de Salou y Reus.

En Marín jugó a muy buen nivel en las victorias de Galicia sobre Asturias (79-48) y Euskadi (87-72), y también en la derrota ante Castilla y Léon (61-103). Pablo forma parte del equipo del CLB que acabó segundo la primera fase de la Liga Gallega de Minibasket. 

Formación del CLB que dirige Juan Espiñeira y milita en la Liga Gallega de Minibasket
cedida
