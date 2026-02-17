Mi cuenta

El CD Boiro oficializa el fichaje de Juanpa Barros

A sus 31 años regresa a Barraña con mucha experiencia en categorías superiores 

Gonzalo Sánchez
17/02/2026 10:27
Juanpa Barros ya es oficialmente nuevo jugador del CD Boiro
El Boiro formalizó la incorporación del futbolista argentino Juan Pablo Barros, “Juanpa”, que a sus 31 años se encontraba sin equipo y llevaba varias semanas entrenándose con los de José Tizón. Juanpa regresa a la que fue su casa en la temporada de Segunda B (2016-2017). 

Se trata de un futbolista que puede actuar en diferentes posiciones de banda y que tiene bastante experiencia en categorías superiores, puesto que jugó en Primera RFEF en el Unionistas de Salamanca y en Segunda B en clubes como Ebro, Coruxo, Racing de Ferrol o Astorga. 

La temporada pasada la disputó con el San Fernando gaditano en Segunda RFEF, categoría en la que también vistió los colores de Compostela y Numancia.

A sus 31 años regresa a Boiro para ayudar al equipo a pelear por objetivos ambiciosos en este último tercio de liga. Es el cuarto fichaje en  el mercado de invierno, en este caso llega ya cerrada la ventaja porque es un futbolista que estaba en paro. Se suma a Yago Insua. Adri Castro y un Allyson Santos que sólo llegó a disputar un partido con el Boiro antes de dar la espantada alegando motivos personales. 

