El Cambados resiste fuera de descenso pese a que lleva ya tres meses sin ganar

Pénjamo da instrucciones durante el partido.jpg Álex Lorenzo

El CJ Cambados no atraviesa por un buen momento de resultados. El equipo de Pénjamo contabiliza tres meses sin ganar. Desde que se impuso a mitad de noviembre al Alondras en Burgáns han pasado nueve partidos, saldados con cinco empates y cuatro derrotas. Pese a ello sigue fuera de descenso porque a los tres últimos clasificados, Noia, Silva y Barbadás, también le está costando sumar. Otros, como Viveiro, Barco y Arteixo vencieron este fin de semana y ya cobran una ventaja significativa respecto a la zona de descenso, en la que ahora mismo hay cuatro equipos para tres plazas.

El Cambados aventaja en un punto al Noia y en dos a Silva y Barbadás. Los tres tendrán que pasar en la segunda vuelta por Burgáns, donde los amarillos tienen un partido aplazado que disputarán el sábado 28 ante el Compostela. Antes, este fin de semana reciben en el mismo escenario al Boiro, que llegará en su peor momento de la temporada también en cuanto a números. El equipo de José Tizón encadena cinco jornadas sin ganar, en las que ha cosechado cuatro derrotas. Pese a ello se mantiene en la pelea por la quinta plaza y tiene un colchón de 12 puntos sobre el descenso .