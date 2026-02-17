Cara para el Noalla y cruz para el Sisán en la Copa Diputación

Los futbolistas delNoalla celebran la gesta lograda ante el Domaio en Copa al levantar un 0-3 cedida

El Noalla avanza a los octavos de final de la Copa Diputación de Pontevedra tras eliminar en la tanda de penaltis al Domaio. El partido disputado en A Lanzada se le puso muy cuesta arriba a los locales, que perdían 0-3 al descanso, pero consiguieron empatar en los últimos 25 minutos con los goles de Kike y Manu Fernández (2). En la tanda el Noalla se impuso por 7-6 y ahora espera rival del duelo que jugarán Campolameiro y San Martín el día 10 de marzo.

No corrió la misma suerte el Xuventude Sisán, que se despidió del torneo al caer por 3-0 en el campo de un Soutomaior que se cruzará en octavos con el vencedor del enfrentamiento Bueu vs Villalonga, que se disputa el miércoles de la próxima semana (día 25), al igual que las eliminatorias Unión Sampayo vs Portonovo y Unión Dena vs Beluso.

Mientras que el derbi entre el Ribadumia y el Umia está fijado para el día 4 de marzo. El vencedor de este duelo de rivalidad local se verá las caras en octavos con el Atlético Combarro, que apeó al Amanecer al ganar por 3-1 el pasado mes de enero.