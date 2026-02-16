El Villalonga FC rescata tres puntos en un tenso partido

Iván Capelo fue el autor de los goles de la victoria Gonzalo Salgado

El Villalonga FC vivió una tarde intensa en San Pedro. Los de Roberto Lázaro vencieron por 2-1 al CD Moaña en un encuentro marcado por la tensión que marcó todo el partido, y las decisiones arbitrales que condicionaron el resultado final. Un doblete de Capelo dejó los tres puntos para el combinado celeste, que selló un resultado que pudo ser más abultado.

En los primeros minutos, los visitantes comenzaron generando más peligro en área rival, pero los de Lázaro no tardaron en responder. Barbosa se colaba en el área por la banda izquierda buscando poner el centro a rematador, pero no llegaba nadie.

Además, Mateo desarrolló un gran papel defensivo durante todo el partido. Otra gran ocasión para el Villalonga la firmó Capelo, que tras un robo de balón, recibió el esférico para disparar a la izquierda, y se fue desviado por muy poco. El siete celeste consiguió también quedarse mano a mano con el portero, pero en el momento en el que el esférico se gira hacia él, estaba en fuera de juego.

Maykel Barbosa defiende un balón Gonzalo Salgado

Segunda mitad

Tras llegar 0-0 al descanso, el segundo tiempo comenzó con ambos buscando matar el partido cuanto antes. El Villalonga golpeó primero con una acción de contragolpe en la que Capelo encontró fortuna para poner el 1-0. En la jugada inmediata, el Moaña aprovechó un desajuste defensivo para poner las tablas. A partir de ahí, el encuentro se volvió loco.

El colegiado señaló penalti para el Villalonga, que de inicio Capelo falla, pero en el rechace, el siete metió el balón. Ya en el tiempo añadido, Capelo volvió a tener otra muy clara a pase de Teiko, pero el esférico tocó en el larguero.

Las protestas ante las decisiones arbitrales cobraban protagonismo, y las gradas se mostraban cada vez más descontentas. Una vez pasados ya los siete minutos del descuento, el colegiado señaló penalti para el Moaña, pero Javi Domingo lo lanzaría directamente al larguero.