El Ribadumia aguanta el tirón al vencer al Cuntis y mantiene el liderato

Los tres primeros clasificados del grupo V de Primera Futgal no aflojan y mantienen su ajustada pelea por el liderato y el ascenso directo. El Ribadumia sumó su cuarta victoria seguida al derrotar en A Senra al Atlético Cuntis con goles de Diego Oubiña y Cris López, que ya lleva trece.

El equipo de Fran Blanco suma 57 puntos de 62 posibles y se mantiene una semana más en el liderato, si bien su ventaja sobre sus perseguidores es mínima. El Marín tampoco falló en casa ante el Flavia, al que derrotó 2-0 con goles de Javi Pazos y Sylla, por lo que sigue a un punto de los aurinegros.

Por su parte, el CD Unión Asados se deshizo del Arcade el sábado en Vilas también por un marcador de 2-0. Los goles fueron obra de Sergio Nieto y un Isma Cerqueiras que es el pichichi de la competición con 22. La sexta victoria seguida del equipo de Luisito González le permite mantenerse a tres puntos del liderato. En racha también está el Cordeiro, que ante el Pontecaldelas sumó su séptima victoria consecutiva con un tempranero gol de Alejandro Gómez. Sigue cuarto, a diez puntos del Unión, pero no tira la toalla.

El San Martín empató el viernes en Campolameiro (2-2) en un duelo entre equipos ya sin opciones de llegar al play-off. Por abajo, empate 1-1 entre Amanecer y Unión Den que no satisface a ninguno y nueva victoria del Caldas.