Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Ribadumia aguanta el tirón al vencer al Cuntis y mantiene el liderato

Marín y CD Unión Asados también ganaron por 2-0 y todo sigue igual en la pelea por el ascenso directo a Preferente

Gonzalo Sánchez
16/02/2026 19:24
Once inicial que presentó el Ribadumia en su triunfo ante el Cuntis
Once inicial que presentó el Ribadumia en su triunfo ante el Cuntis
da
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Los tres primeros clasificados del grupo V de Primera Futgal no aflojan y mantienen su ajustada pelea por el liderato y el ascenso directo. El Ribadumia sumó su cuarta victoria seguida al derrotar en A Senra al Atlético Cuntis con goles de Diego Oubiña y Cris López, que ya lleva trece. 

El equipo de Fran Blanco suma 57 puntos de 62 posibles y se mantiene una semana más en el liderato, si bien su ventaja sobre sus perseguidores es mínima. El Marín tampoco falló en casa ante el Flavia, al que derrotó 2-0 con goles de Javi Pazos y Sylla, por lo que sigue a un punto de los aurinegros. 

Por su parte, el CD Unión Asados se deshizo del Arcade el sábado en Vilas también por un marcador de 2-0. Los goles fueron obra de Sergio Nieto y un Isma Cerqueiras que es el pichichi de la competición con 22. La sexta victoria seguida del equipo de Luisito González le permite mantenerse a tres puntos del liderato. En racha también está el Cordeiro, que ante el Pontecaldelas sumó su séptima victoria consecutiva con un tempranero gol de Alejandro Gómez. Sigue cuarto, a diez puntos del Unión, pero no tira la toalla. 

El San Martín empató el viernes en Campolameiro (2-2) en un duelo entre equipos ya sin opciones de llegar al play-off. Por abajo, empate 1-1 entre Amanecer y Unión Den que no satisface a ninguno y nueva victoria del Caldas. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina