El Portonovo cae en su visita al filial del Pontevedra

El Portonovo visitó el Manolo Barreiro 2 Cedida

El Portonovo SD sufrió una dolorosa derrota en su visita al filial del Pontevedra. Los de Minso cayeron por 4-2 pero siguen ocupando la cuarta plaza de play-off con 37 puntos. Los locales comenzaron mejor en el partido, y así fue como en un rechace, Manu Galego se hizo con la pelota para batir a Dadín y poner el primer tanto en el marcador del Manolo Barreiro.

Lejos de bajar los brazos, los arlequinados fueron capaces de tener más la pelota y ser más protagonistas. Efrén atajó un penalti a Lezcano que pudo ser el empate. El 2-1 llegó cuando mejor estaban los de Minso, en un error de despeje en el que volvieron a castigar a los visitantes, que no fueron capaces de hacer gol.

A los cinco minutos del comienzo de la segunda parte, los locales cometen penalti, que materializa Eloy para el Portonovo y deja el electrónico en 3-2. En una jugada desafortunada Adrián García pierde un balón que recoge Salgado, y mete un golazo casi desde el medio del campo. Los visitantes siguieron intentando empatar el partido, pero el reloj corría en su contra y ya no fueron capaces de darle la vuelta al marcador ante un Pontevedra B que se mantiene segundo con 41 puntos.