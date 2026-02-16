El gran primer set de Jéssica Bouzas fue insuficiente ante Bencic

Jéssica Bouzas Maneiro se despidió del WTA 1000 de Dubái al caer en primera ronda del cuadrio final contra suiza Belinda Bencic por 2-6, 6-1 y 6-2 en una hora y cuarenta minutos de juego. La vilagarciana fue de más a menos ante la número 11 del mundo, que se vio completamente superada en el primer set, en el que Bouzas ganó el 93% de los puntos que jugó con su primer servicio, cometió menos errores no forzados que su rival y sintió como fluyó su juego agresivo y ofensivo con un total de 8 golpes ganadores. Fueron 34 minutos excelentes de tenis de la arousana, que le dieron confianza para pensar en tumbar a la campeona olímpica y vigente semifinalista de Wimbledom.

Jéssica durante el partido de esta mañana en Dubái ante Bencic efe

Pero Bencic subió su nivel en el segundo set, demostrando la razón por la que llegó a ser la número 4 mundial. La suiza de 28 años hizo un break en el segundo juego y mejoró al saque, por lo que se puso 4-1 arriba. La vilagarciana no bajó los brazos y peleó su tercer turno al saque en el set, pero lo acabó perdiendo y el partido se encaminó al desempate. En el tercer set Bencic mantuvo la dinámica y consiguió un break a las primeras de cambio. Ya suiza volvió a ser muy sólida al servicio, haciendo pleno, y consiguió otra ruptura en el quinto juego que ya fue prácticamente decisivo.

Bouzas se despide de su gira en la Península Arábiga, donde debutó este año, con un balance de dos derrotas en primera ronda en los WTA 1000 de Doha y Dubái. Los siguientes serán ya en Estados Unidos en marzo, con la disputa de Indian Wells y Miami. La vilagarciana cae al puesto 47 del ranking mundial, pero se mantiene como mejor española del circuito.