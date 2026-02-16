Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Cidade de Ribeira cede ante un Lalín imbatible y el Puebla sella un empate ante el Pol

Los de Manuel Ángel cayeron en casa por 1-2 y Juan García firmó un 1-1 para los de Chofri

María Caldas
16/02/2026 11:07
Los capitanes de Cidade y Lalín al inicio de encuentro
Los capitanes de Cidade y Lalín al inicio de encuentro
CD Lalín
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Cidade de Ribeira de Manuel Ángel cayó en casa por 1-2 ante el CD Lalín, el vigente líder de Preferente Norte. Los locales plantearon un partido muy serio ante el rival más complicado de la categoría, pero no fue suficiente. Un gol de Emi Carril en el 70 desempató el partido. 

Los visitantes abrieron el marcador pasando el ecuador de la primera mitad con un gol de Martín López, resultado que aguantaron hasta la segunda mitad. En el segundo tiempo, Viturro se encargó de dar la vuelta al partido y desatar la euforia en Ribeira al firmar el empate. La alegría duró poco, y es que Emi se encargó de anotar para sellar el resultado definitivo que deja al Cidade a uno del descenso.

El Puebla empata

El Puebla FC volvió a casa con un punto bajo el brazo tras empatar a uno en su visita a la SD Pol gracias a un gol de Juan García cuando apenas quedaban diez minutos para el final. 

Los de Chofri, que contaba con la baja de Jose Piñeiro en ataque, vieron como Fer Lombardero ponía el 1-0 de penalti justo antes de finalizar la primera mitad. Un resultado que al segundo tiempo les costó dar la vuelta, y con el que se quedan en la décima posición de la tabla clasificatoria con 28 puntos, a cinco de ventaja sobre el descenso. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina