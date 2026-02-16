El Cidade de Ribeira cede ante un Lalín imbatible y el Puebla sella un empate ante el Pol

Los capitanes de Cidade y Lalín al inicio de encuentro CD Lalín

El Cidade de Ribeira de Manuel Ángel cayó en casa por 1-2 ante el CD Lalín, el vigente líder de Preferente Norte. Los locales plantearon un partido muy serio ante el rival más complicado de la categoría, pero no fue suficiente. Un gol de Emi Carril en el 70 desempató el partido.

Los visitantes abrieron el marcador pasando el ecuador de la primera mitad con un gol de Martín López, resultado que aguantaron hasta la segunda mitad. En el segundo tiempo, Viturro se encargó de dar la vuelta al partido y desatar la euforia en Ribeira al firmar el empate. La alegría duró poco, y es que Emi se encargó de anotar para sellar el resultado definitivo que deja al Cidade a uno del descenso.

El Puebla empata

El Puebla FC volvió a casa con un punto bajo el brazo tras empatar a uno en su visita a la SD Pol gracias a un gol de Juan García cuando apenas quedaban diez minutos para el final.

Los de Chofri, que contaba con la baja de Jose Piñeiro en ataque, vieron como Fer Lombardero ponía el 1-0 de penalti justo antes de finalizar la primera mitad. Un resultado que al segundo tiempo les costó dar la vuelta, y con el que se quedan en la décima posición de la tabla clasificatoria con 28 puntos, a cinco de ventaja sobre el descenso.