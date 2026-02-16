El Arousana golea al Salcedo y sigue segundo

Cambados y Arousana sumaron victorias Mónica Ferreirós

El Atlético Arousana mantiene el segundo puesto en el grupo II de Segunda Autonómica tras golear por 8-1 al Salcedo en el Manuel Jiménez. Aunque empezaron marcando las visitantes antes de la media hora de juego, las vilagarcianas se fueron al descanso en ventaja con goles de Marta, Ximena, Cris Feijóo y Miri Señoráns.

En la segunda parte aumentaron la cuenta Silvia, Sofía, Inés y la propia Miri. El Arousana es segundo con 43 puntos, 5 menos que el líder Valladares, que en esta jornada goleó al Céltiga por 5-0.

También sumó de tres este fin de semana el Cambados al superar en casa al Mos por 2-0 con goles de Antía e Inés, por lo que es séptimo en su estreno en la categoría, justo por detrás del Céltiga.

En Primera Gallega, el filial del Atlético Villalonga ganó 2-1 al Calo con goles de Aldara y Lucía.