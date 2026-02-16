Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Arousana golea al Salcedo y sigue segundo

El Cambados ganó al Mos y el Céltiga cayó ante el líder Valladares

Gonzalo Sánchez
16/02/2026 17:21
Cambados y Arousana sumaron victorias
Cambados y Arousana sumaron victorias
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Atlético Arousana mantiene el segundo puesto en el grupo II de Segunda Autonómica tras golear por 8-1 al Salcedo en el Manuel Jiménez. Aunque empezaron marcando las visitantes antes de la media hora de juego, las vilagarcianas se fueron al descanso en ventaja con goles de Marta, Ximena, Cris Feijóo y Miri Señoráns. 

En la segunda parte aumentaron la cuenta Silvia, Sofía, Inés y la propia Miri. El Arousana es segundo con 43 puntos, 5 menos que el líder Valladares, que en esta jornada goleó al Céltiga por 5-0. 

También sumó de tres este fin de semana el Cambados al superar en casa al Mos por 2-0 con goles de Antía e Inés, por lo que es séptimo en su estreno en la categoría, justo por detrás del Céltiga. 

En Primera Gallega, el filial del Atlético Villalonga ganó 2-1 al Calo con goles de Aldara y Lucía. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina