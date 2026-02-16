Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Cavani sella un empate para el Umia CF en su importante visita al Choco

El atacante anotó el 2-2 que deja a los de Barrantes a 13 de salir del descenso

María Caldas
16/02/2026 06:45
Cavani durante un partido
Mónica Ferreirós
El Umia CF rescató un punto de su visita al CD Choco luego de sellar un electrónico de 2-2 en la nueva etapa del banquillo de Barrantes, luego de que el club decidiera prescindir de los servicios de Lino González. 

El encuentro comenzó dinamitado por el temprano gol de Álex Guillán cuando no transcurrían ni cinco minutos. Una situación que dio alas a los de Barrantes, ya que mantivieron el electrónico a su favor hasta el descanso.

Ya en el segundo tiempo, Dani Suárez puso las tablas en Santa Mariña, para que escasos minutos más tarde, Álex García volviese a adelantar a los locales. Lejos de amedrentarse, el Umia siguió buscando el gol. Así, cuando a penas quedaban diez minutos de partido, Cavani encontró fortuna de cara a portería para sellar el empate. De este modo, el Umia sigue último clasificado con 11 puntos, a 13 de salir del descenso.

