Sin premio tras dar la cara

Álex Rodríguez recibe el balón ante la mirada de Paparar y Maceira Nacho Castaño

El Céltiga cayó en Santiago ante el líder Compostela en un partido en el que dio la cara y tuvo opciones de puntuar hasta que encajó el 2-1 a falta de menos de diez minutos. El equipo de Luis Carro controló al líder en el primer tiempo, en el que no pasó apuros, y reaccionó muy bien al golazo de Armental al inicio del segundo, empatando con un penalti transformado por Adri Rodríguez. Incluso estuvo cerca de hacer el 1-2, pero al final el Compostela subió una marcha con sus cambios y Unai Peón desequilibró el duelo en una gran acción individual que resolvió Parapar.

Anxo y Uzal disputan un duelo durante el partido en San Lázaro Nacho Castaño

El Céltiga tuvo una primera parte más plácida de lo esperado, en la que no sufrió nada. Luis Carro armó una defensa de tres centrales formada por Pedro Delgado, Arnosi y Rubi Casás, con Nico y Álex como carrileros. Óscar y Giráldez formaron pareja en la medular. En bloque bajo y dándole poco ritmo al partido, los isleños comprobaron muy pronto las dificultades del líder para hacerles daño con balón.

El Compostela, siempre con Armental y Parapar abiertos en banda, los laterales bajos y apenas juego entre líneas por dentro, no generaron desde el ataque posicional en el primer período. Su único peligro nació de sus transiciones al espacio, buscando a Jorge Maceira, al que Arnosi ató en corto para frenarle ya en el inicio de la carrera. Las esporádicas arrancadas de Guisande, un jugador con mucho motor, y lo que pudiese generar en la derecha Parapar, siempre defendido con ayudas por la estructura que montó Luis Carro, fue lo único a lo que se pudo agarrar el Compostela en un primer tiempo controlado por el plan visitante.

El ribeirense Armental marcó un golazo que supuso el primero para los locales Nacho Castaño

Cierto es que el Céltiga apenas se acercó al área de Cobo. Quizá la más clara que tuvo fue la primera, a los cinco minutos. Triangularon en la derecha Julio, Giráldez y un Nico que atacó el espacio en profundidad, pero su centro raso se paseó por el área sin rematador.

El tiempo fue pasando sin que el partido cogiese velocidad ni protagonismo para los porteros. Hasta que a la media hora tuvo la suya, y única, el equipo de Secho. En un robo en campo contrario tras saque de banda favorable a los rojiblancos. El escurridizo Maceira atacó rápido la última línea y habilitó a Parapar, que recortó en área a Álex y su remate de zurda lo taponó Rubi Casás. Este disparo y otro de Antón Guisande desde fuera del área, muy desviado, fueron los únicos en una primera parte aburrida y en la que los santiagueses perdieron por lesión al lateral izquierdo Damián. Su sitio lo ocupó el joven Aarón Rodríguez.

El Céltiga se fue la descanso con la sensación de tener controlado y maniatado al líder, que se preocupó bastante de que los isleños no le pudieran transitar con espacios.

Dani Prada corta limpiamente una avance de Jorge Maceira Nacho Castaño

Pero en la segunda parte el Compostela ya salió con otra marcha. Y apareció una de sus individualidades para hacer un golazo al minuto de reanudación. Adrián Armental recibió cerca del área en la izquierda, tiró un par de driblings y se sacó un derechazo al palo largo que se coló por la escuadra. Un golazo del ribeirense que dinamitaba el plan del Céltiga.

El equipo de Luis Carro no se vino abajo tras el mazazo. Al contrario. Tuvo una excelente reacción, se fue a campo contrario con decisión a buscar el empate. Un disparo desde fuera del área de Álex que rechazó Cobo y una internada de Julio cuyo pase de la muerte cortó un defensa fueron la antesala de la acción del empate. En pleno dominio visitante, maniobró Óscar dentro del área y cayó derribado ante Guisande. El árbitro, que estaba en el ajo de la jugada, decretó el penalti que transformó Adri Rodríguez en su decimoprimer gol en liga.

Tras el 1-1 no pareció haber vuelta atrás. El partido se agitó y la grada pidió penalti en una caída en área de Armental ante Nico, que llegó a tocar el balón por detrás. Luis Carro movió ficha, dando entrada a Dani Prada y Santi Figueroa, manteniendo el dibujo. El Céltiga bajó revoluciones al juego y se volvió a ordenar, ya con el cronómetro y las prisas jugando en contra del líder.

El equipo isleño tuvo el 1-2 en la cabeza de Óscar en el 65. En una acción en la que progresó de izquierda a derecha. El centro de Nico sobrepasó a Pablo Crespo y cayó en el área pequeña donde llegó el capitán isleño desde segunda línea, pero no consiguió conectar con su cabeza. La clarísima ocasión dio paso a unos muy buenos instantes de los visitantes, en los que Nico siguió profundizando por la derecha. El entrenador vilanovés volvió a mover el banquillo, refrescando la defensa con Carlos por un único Pedro Delgado con amarilla.

Maceira estuvo muy bien controlado por la defensa isleña Nacho Castaño

Arnosi siguió amargando la tarde al goleador local Maceira, que dejó el campo en el 71 en un triple cambio local, cuando entraron Cañi, Goris y Carlos López. El movimiento de Secho tuvo efecto inmediato, ya que el Compostela generó una clara ocasión que remató fuera Parapar. Los locales mejoraron y empezaron a asediar, con Cañi generando desde la izquierda.

A falta de un cuarto de hora, Luis Carro agotó los cambios. Adri y Julio dejaron el campo por Sobrido y Marcos Blanco. Pero en el minuto 81 se desvanecieron las opciones de puntuar de los arousanos. Unai Peón, al que fichó el Compostela hace unas semanas del Montañeros, realizó una exhibición de fuerza y poderío, progresando en conducción por la izquierda y sacándose un centro que superó por arriba al portero Antón y cabeceó a la red, prácticamente en línea de gol, Parapar. Fue el definitivo 2-1.

De ahí al final el Céltiga no tuvo opciones porque el líder primero no se se echó atrás, al contrario, siguió mordiendo y buscando el tercero, que perdonó Parapar con un remate fuera en posición inmejorable en el área. Y cuando el Compos reculó, ya en el tiempo de aumento, los isleños no estuvieron finos a la hora de finalizar sus acciones.

Al final, el Céltiga dio la cara en el Vero Boquete de San Lázaro pero cedió ante un Compostela que, tras una primera parte con el freno de mano puesto, tiró de individualidades y cambios en la segunda, que en parte explica su posición en la tabla, ahora con 5 puntos de ventaja sobre el Arosa y un partido pendiente. El Céltiga pasa página y ya piensa en el aplazado del miércoles contra el Estradense.

Cañi dio un aire diferente al ataque local en el tramo final Nacho Castaño

Ficha técnica: Compostela: Álex Cobo; Jorge Valín, Uzal, Pablo Crespo, Damián (Aarón Martñinez, min. 35); Unai Peón (David Rosón, min. 84), Samu (Goris, min. 71); Parapar, Guisande, Adrián Armental (Cañi, min. 71); Jorge Maceira (Carlos López, min. 71).

Céltiga: Antón; Nico, Pedro Delgado (Carlos, min. 69), Arnosi, Rubi Casás, Álex Rodríguez (Dani Prada, min. 57); Julio Rey (Marcos Blanco, min. 77) Óscar, Giráldez, Anxo (Santi, min. 57); Adri Rodríguez (Sobrido, min. 77).

Goles: 1-0 Adrián Armental (min. 46); 1-1 Adri Rodríguez, de penalti (min. 50); 1-2 Parapar (min. 81).

Árbitro: Arrendondas Fernández. Amarilla a Jorge Valín, Damián y Parapar por los locales y a Rubi Casás y Pedro Delgado por el Céltiga.

Luis Carro: “Estuvimos a un buen nivel, pero no nos dio. La sensación es agridulce”

“Me queda una sensación agridulce, sobre todo por el final”, reconoció Luis Carro. “Tuvimos cerca el puntuar, porque hicimos un buen partido. Teniendo en cuenta lo que es venir a este escenario y ante un rival así, estuvimos a buen nivel, pero no nos dio. Es un rival al que no le puedes dar ni media y los dos goles fueron medias ocasiones”.

El entrenador del Céltiga dijo que “estuvimos bien, pero no me llega”. Y es que “estamos en una fase del calendario muy exigente, pero no puede ser excusa, necesitamos puntuar y no fuimos capaces”. Carro lamentó la ocasión de Óscar para el 1-1, “fue clave” y ya piensa en el aplazado contra el Estradense. “Ahora toca pensar en el miércoles porque necesitamos ganar. Empezamos la segunda vuelta en una buena posición, pero sabíamos que nos venía una fase muy exigente del calendario en el que en la primera vuelta solo hicimos 4 puntos. Ahora llevamos dos y necesitamos ganar dos partidos en casa dificilísimos contra Estradense y Barco, pero necesitamos ganar como sea para romper esta dinámica”.