El Cortegada impone su defensa en la segunda parte para ganar en Barakaldo, 67-77

Gara Jorge fue una de las destacadas en el decimoprimer triunfo de las vilagarcianas en liga Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada logró en Barakalado su decimoprimera victoria de la temporada al imponerse al Horbisa Spirit Greenkw por 67-77, por lo que sigue enganchado a la pelea por el play-off. En un partido de rachas, el equipo de Manu Santos fue claramente a más e hizo valer su actividad defensiva para decantarlo a su favor en la segunda parte. Llegó a mandar por 18 puntos y, pese a que las vascas llegaron a ponerse a 6, no se dejó sorprender para encadenar otra victoria en la que Cris Loureiro (19 puntos), María Angulo (15) y Gara Jorge (13) llevaron el peso anotador. El Cortegada dominó el rebote y estuvo más acertado que su rival en el tiro exterior (8/17 en triples).

El equipo de Vilagarcía empezó bien el partido, muy conectado en defensa. Logró ponerse 0-5 en ventaja en el primer minuto, pero ajustó Barakalado en defensa y el partido y el marcador no tardaron en nivelarse (12-11). Las vilagarcianas mejoraron cuando comenzaron las rotaciones de banquillo. Sendos triples de Gara Jorge y Damaris Rodríguez dieron inicio a un parcial de 0-10 que redondeó María Ángulo (12-21). Las vascas reaccionaron con una canasta al contraataque y otro robo que deparó una antideportiva, pero otra canasta de Angulo con asistencia de Gara Jorge puso el 16-23 al final del primer período, en el que las mejores sensaciones eran visitantes y ya habían anotado siete de sus jugadoras.

Al inicio del segundo cuarto el Barakaldo falló su quinto triple en el partido, pero este cambió. El Cortegada se atascó contra las diferentes defensas de su rival, que mejoró su puntería en el tiro exterior. Fueron siete minutos malos de las vilagarcianas, en los que encajaron un parcial de 18-3 que puso el partido cuesta arriba (34-26). Fue María Angulo la que rescató al Cortegada antes del descanso. Las acciones de la pívot unidas a un triple y a una falta sobre Manivesa capeó el temporal para el Cortegada, que se fue al vestuario con el partido empatado (37-37) tras pasar sus peores momentos en el polideportivo Lasesarre.

La segunda parte fue de color visitante. Empezó con un triple de Gara Jorge y una canasta de Loureiro. El Cortegada cogió una ventaja de 7 puntos y apretó en defensa, controlando el rebote. El Barakaldo, salvo un triple de Barneda, no era capaz de ver aro. La ventaja visitante se disparó hasta los 11 tras un tripe frontal de Iversen a falta de poco más de un minuto para el final de un tercer cuarto en el que el Cortegada dejó en 8 puntos a su rival (45-56).

Esta inercia positiva se mantuvo en el último cuarto, que empezó con un triple de Cris Loureiro y el Cortegada mantuvo su actividad defensiva, consciente de que la victoria estaba en fajarse atrás, por lo que su rival volvió a "comerse" alguna posesión, mientras que al otro lado de la pista María Angulo y la incansable Lucía Carabán daban la máxima ventaja a su equipo (47-65) a falta de siete minutos para el final.

Pero el Barakaldo no bajó los brazos. Peleó. Un parcial de 7-0 obligó a Manu Sasntos a pedir tiempo. Las vascas comenzaron a creer en la remontada, apostando por su defensa zonal para colapsar al ataque visitante. Llegaron a ponerse a 6 tras un triple de Barneda (60-66). El partido entró en los últimos tres minutos con todo abierto. Un triple de Gara Jorge dio un gran respiro al Cortegada y enfrió el milagro que perseguían las vascas. María Angulo puso el 60-71 a falta de dos minutos que fue la estocada definitiva para las locales, que aún recibieron otro mazazo con un triple de Cris Loureiro desde la esquina.

El Cortegada es quinto, con un partido menos disputado y el mismo número de victorias que el Romakuruma Mataró. El próximo fin de semana tendrá ración doble en el Sara Gómez. El sábado al líder Maristas y el domingo a primera hora de la tarde jugará el aplazado contra Manresa.