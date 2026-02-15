El Céltiga quiere hacer el partido perfecto para sorprender al Compostela

Céltiga y Compostela empataron en la primera vuelta en el Salvador Otero Gonzalo Salgado

El Céltiga visita al líder Compostela esta tarde en el Vero Boquete de San Lázaro (18 horas). Luis Carro tiene las bajas de Manu Táboas, Hugo Táboas y Marcelo, además de Martín, al que reserva ya que sale de lesión y el miércoles los isleños vuelven a jugar al recibir en el aplazado al Estradense. Por contra regresa Dani Prada.

“Ellos son un equipo y una plantilla de un potencial enorme, están por encima prácticamente de todos los equipos y tienen cuatro jugadores determinantes en ataque: Guisande, Armental, Parapar y Jorge Maceira”, apunta el entrenador del Céltiga. “No podemos cometer ni medio error porque nos castigarían”. Pese a todas las virtudes del máximo favorito al título, Carro cree que “vamos a tener nuestras opciones si tenemos un nivel defensivo alto”, y habla de “interpretar bien, ajustar distancias y ser contundentes”.

El entrenador arousano no va a alinear pensando en el miércoles y está convencido de que su equipo, en un escenario como el de San Lázaro, puede hacer daño a un líder que “ha evolucionado mucho como equipo respecto a la primera vuelta”, cuando empató en A Illa (1-1).

Secho: "El Céltiga tiene jugadores muy técnicos"

En los locales, Secho Martínez tiene a toda la plantilla disponible, y destaca del Céltiga que “tiene muchos jugadores técnicos”, habla de su capacidad para tener el balón, contraatacar y armarse con diferentes estructuras. Secho sí cree que será un partido completamente diferente al de la primera vuelta, cuando no se había disputado ni un mes de liga. El sonense no se esconde. “Tenemos que convivir con la exigencia, que es máxima, y creo que el equipo cada vez es mejor, tenemos más recursos y nuestro objetivo es intentar ser campeones”.