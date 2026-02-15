El Boiro se hunde en la derrota y clama contra el arbitraje

El once titular del Boiro en Cantarrana Tania Martínez

El CD Boiro atraviesa sus horas más bajas. De soñar con jugar el play-off, los de José Tizón están ahora en la novena plaza de la clasificación tras perder por 1-0 en su visita a Cantarrana para enfrentarse al Viveiro. Un encuentro en el que la polémica arbitral estuvo servida con dos penaltis no señalados al combinado visitante.

Tizón planteó una defensa de tres centrales, con Nieto a la derecha, Arán en el medio y Iago Martínez a la izquierda para así jugar con Yosi y Zambrana de carrileros. Romero, Enjamio y Landeira jugaron por dentro, mientras en punta se colocaron Adri Castro y Casais.

En el primer tiempo el encuentro planteó bastante juego directo, algo a lo que los boirenses sobrevivieron con cierta comodidad, entrando concentrados al partido. Los visitantes estaban muy atentos a las vigilancias, y el esférico transcurría casi todo el tiempo en el área del Viveiro. Así, llegó la primera polémica. Un claro penalti sobre Landeira desató la locura en Cantarrana después de que el colegiado no señalase nada.

La ocasión más clara para los boirenses llegó cerca del 25, cuando en un balón a la espalda de los centrales, Enjamio se la quiso colar al portero local pero le queda corta. Casais llegó a tiempo e intentó regatear a Ayoub hacia fuera, pero terminó sacándosela.

Hasta el descanso, los visitantes continuaron dominando, especialmente con segundos balones, pero no lograban materializar, pagando de nuevo muy caro la falta de mordiente.

Segundo tiempo

La segunda mitad comenzó igualada, con la primera ocasión para el Boiro de nuevo a los pies de Casais, que puso el balón a Insua para generar peligro en área. En un saque de Borja, prolonga Adri Castro, y se queda mano a mano con el portero, pero su tiro con la izquierda se fue por encima del larguero.

Insua volvía a ser protagonista con balón, después de que encarase a Jacobo y consiguiese colarse en el área, en otra de las acciones en las que el Boiro clamó contra el colegiado, ya que el jugador del Viveiro tenía una tarjeta amarilla y esa acción le podría haber costado la segunda.

El Viveiro comenzó a avisar en el área de Borja Rey, con una falta lateral que remata solo el capitán en el área pequeña, y se va rozando el segundo palo. En un contragolpe, esta vez Lansade encontró acierto. Sale de banda izquierda, giran a la derecha, Manu Martín centra y llega a rematar de cabeza Lansade, cerca del área pequeña.

Tras el 1-0 el Boiro pasó a defensa de cuatro, con Alonso a la izquierda y Prol abriendo campo a la derecha. Las ocasiones siguieron cayendo para el lado del Boiro, como un centro de Insua, antes de que se reclamasen dos penaltis al colegiado, ambos por mano de los centrales.

Tras los dos penaltis no señalados, a pesar de que la grada visitante estaba volcada con el Boiro, el partido se vino abajo. La última ocasión de los de Tizón llegó en un centro lateral de Iván Alonso al que Juanma no llegó por centímetros.