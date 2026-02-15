Mi cuenta

Deportes

El Atlético Villalonga cae ante el Olímpico de León y agrava su delicada situación

Las visitantes se impusieron 0-2 en Dorrón y dejan a las celestes a 11 puntos de la permanencia

Gonzalo Sánchez
15/02/2026 12:29
Sara García cometió el penalti de 0-1 por una mano en un centro lateral
Mónica Ferreirós
El Atlético Villalonga perdió su particular final por la permanencia ante el Olímpico de León en Dorrón, por lo que agrava su delicada situación en Segunda RFEF en una jornada en la que la victoria del Bizkerre le deja ahora a 11 puntos de la permanencia. 

Tras una primera parte irregular, en la que las leonesas llevaron más sensación de peligro, el partido se abrió al inicio de la segunda en un penalti por mano de Sara García. Una acción desafortunada, tras centro desde la derecha en el que el balón le da en el cuerpo antes de tocar su brazo. Aitana hizo el 0-1 desde los once metros para las leonesas y por debajo en el marcador al Atlético Villalonga le costó mucho generar peligro. 

Ya en el tramo final, merced a dos duelos en los que se anticiparon las atacantes leonesas a la defensa local, llegó la sentencia con el 0-2 obra de Verónica. Un resultado que deja en una situación crítica al Atlético Villalonga, con sólo 7 puntos en 18 partidos, cada vez más cerca de Tercera RFEF.

Ficha técnica:

Atlético Villalonga: Nerea, Eva Valverde, Andrea, Sabela (Iria, min. 46), Noe Pereira (Mónica, min. 88), Sara García, Laura Martínez, Ángela (Emma, min. 83), Mery, Lucía y Syria Rosignoli (Candela, min. 46).
Olímpico de León: Natalia, Alba, Sofía (Nerea, min. 73), Aitana, Helena, Ayure, Aida, Emma, Verónica (Lucía, min. 88), Marta (Paola, min. 88) y María Gago (Inés, min. 52).
Goles: 0-1 Aitana, de penalti (min. 55); 0-2 Verónica (min. 88).
Árbitro: García López-Arias. Amarilla a Sabela por las locales y a Helena por las visitantes.

