Jéssica Bouzas se cruza con Belinda Bencic en primera ronda en Dubái

Jéssica Bouzas disputa por primera vez en su carrera el WTA 1000 dde Dubái da

Jéssica Bouzas Maneiro ya conoce rival en primera ronda del WTA 1000 de Dubái, cuyo cuadro final comienza a disputarse este domingo. El sorteo le deparó a la suiza Belinda Bencic como escollo. De forma que la vilagarciana se medirá a una durísima y experimentada rival, número 11 del mundo y que llegó a ser la 4 en 2020. Campeona olímpica, el pasado año llegó hasta las semifinales de Wimbledom, donde cayó ante la campeona del torneo, Swiatek, y ganó en Tokio y Abu Dhabi. Todo ello tras su regreso al circuito tras una inactividad de más de un año debido a su maternidad.

En estas primeras semanas de temporada, la suiza de 28 años firmó una extraordinaria United Cup, ganando el título y todos sus partidos, derrotando a la propia Swiatek o a Jasmine Paolini, entre otras. En el Open de Asutralia perdió en segunda ronda ante Nikola Bartunkova y no ha vuelto a jugar desde entonces, ya que hace unas semanas no pudo jugar en Abu Dhabi, donde defendía título, debido a una enfermedad, por lo que se le escaparon muchos puntos que tenía que defender y por eso se ha caído del top 10 mundial.

El partido tendrá una dificultad máxima para la arousana, que viene de caer en primera ronda en el WTA 1000 de Qatar ante la rusa Anna Kalinskaya, en un partido en el que no acabó de encontrar sus mejores sensaciones, 6-2 y 6-1.