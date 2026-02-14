El Mariscos Antón Cortegada juega mañana en la pista del "correoso" Barakaldo

Al Cortegada le espera este domingo un partido complejo en tierras vascas Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada visita mañana domingo la pista del Horbisa Spirit Greenkw Barakaldo a las 12.30 horas. El equipo vasco es octavo con dos triunfos menos que las vilagarcianas, que tienen un partido menos que disputarán el próximo fin de semana que serña de ración doble, ante Maristas el sábado y Manresa el domingo en el pabellón Sara Gómez.

La expedición arousana se desplaza hoy sábado con la duda de Damaris Rodríguez, que estuvo enferma durante la semana. El Cortegada visita a un rival “muy duro y correoso”, explica Manu Santos. “Tiene jugadoras grandes en la línea exterior, por lo que hacen muchos cambios defensivos e intentan desordenar el ataque rival con distintas zonas”. Fue así como ganaron en el Sara Gómez en la primera vuelta en un partido trabado y de tanteo bajo (53-56), al que le dieron la vuelta en la segunda parte.

“Va a ser muy duro”, sostiene Santos, consciente de que será clave la lectura del juego ofensivo que hagan sus jugadoras ante lo que va a ir planteando el rival.

En las locales marcan la diferencia en ataque la pívot Mareme Diop (más de 10 puntos y 10 rebotes de media) y la alero Paula García, con capacidad para anotar al poste y también con lanzamientos exteriores. Además destaca la internacional irlandesa Enya Maguire, especialista en triples. “Es un equipo bastante completo, pero debemos imponer nuestro ritmo y nuestras ventajas ofensivas”.

Se espera que Manu Santos vuelva a darle algunos minutos a la pívot María Angulo, que continúa su recuperación de la lesión de hombro y ya pudo reaparecer la semana pasada en la victoria holgada ante Tarragona. l