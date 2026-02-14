El desacierto en el triple dejó sin opciones al Sigaltec

Pablo Fernández intenta anotar cerca del aro ante la defensa del norteamericano William Gonzalo Salgado

El Sigaltec perdió ante el Culleredo en el Sara Gómez un partido que se le escapó en el tercer cuarto, cuando estuvo bastante desacertado en el lanzamiento exterior (acabó con 2/24 en triples) y se vio muy lejos en el marcador de los coruñeses. El equipo de Luis Gabín acabó bien el partido y llegó a acercarse a menos de diez puntos, pero le faltó tiempo para completar la remontada ante un rival con más referentes en la anotación.

El partido estuvo igualado hasta el descanso. En el primer cuarto, pese a que ya se empezó a vislumbrar que iba a ser una tarde aciaga en el triple (0/5), los locales se fajaron para tratar de frenar a su rival en defensa. Óscar Castaño anotó 12 de los 20 puntos del Sigaltec, que iba uno abajo tras los diez primeros minutos en pista pese a algún despiste a la hora de cerrar el rebote defensivo.

En el segundo cuarto fue Pablo Fernández el que tomó el relevo en la anotación de Óscar Castaño. Entre ambos anotaron 28 de los 36 puntos del Sigaltec en la primera parte. Al equipo de Gabín le costó frenar al espigado pívot Fall cerca de canasta, donde fajó “Porrís” para dificultar sus lanzamientos. William tambien generó bastante para el Culleredo, que llegó a escaparse con una ventaja de 9 puntos, pero que se quedó en solo tres al ecuador (36-39).

Estreno de "la canasta de los 500 euros)

En el tercer cuarto, después de que se estrenase el concurso de la “canasta de los 500 euros” con emoción pero sin acierto del lanzador desde el centro del campo, el Sigaltec logró generarse buenos tiros, pero el acierto le dio la espalda, algo que unido al carrusel de faltas que les señalaron en contra los árbitros allanó el camino a los visitantes para romper el partido e instalar la diferencia en los veinte puntos. En los coruñeses emergió la figura del argentino Espinoza, que acabó con 17 puntos. Y es que el Culleredo tiene extranjeros diferenciales, más allá de la experiencia que aporta Alberto Corbacho.

Lejos de rendirse en el último cuarto y a base de acelerar el ritmo y encontrar canastas fáciles fueron maquillando el resultado hasta el 66-77 final, que supone su tercera victoria seguida antes de visitar en Asturias al CB Navia, rival directísimo por la permanencia, el próximo sábado.