Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El CJ Cambados cruza hoy Galicia para visitar a un Barco intratable

Los locales acumulan tres victorias seguidas y 369 minutos sin encajar

Gonzalo Sánchez
14/02/2026 07:15
En el partido de la primera vuelta disputado en Burgáns los ourensanos ganaron 0-1 con un gol de Freiría
En el partido de la primera vuelta disputado en Burgáns los ourensanos ganaron 0-1 con un gol de Freiría
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El CJ Cambados cruza hoy Galicia para medirse al Barco en el campo de Calabagueiros a las 17.30 horas. Un viaje de tres horas y media que obliga a la expedición de Burgáns a almorzar en el autobús antes de rendir visita a uno de los equipos más en forma de la competición. Y es que la llegada al banquillo de Agustín Ruiz ha cambiado la cara al recién ascendido, que viene de ganar a Compostela en casa y a Viveiro y Boiro a domicilio. Tres triunfo seguidos sin encajar que le han permitido salir de la parte baja y contar ahora con un colchón de 6 puntos sobre el descenso y 5 sobre los de Pénjamo. 

El técnico cambadés no tiene bajas para la cita y espera encontrarse un terreno de juego y castigado por las persistentes lluvias de las últimas semanas. “Estará como todos los naturales en este momento, irregular y con zonas blandas”. Por lo que respecta al rival, el entrenador del CJ Cambados destaca su consistencia defensiva. “Es un equipo muy sólido y con mucho trabajo. Tiene jugadores fuertes en los duelos y con velocidad para atacar el espacio en última zona”. 

En los locales la única baja es la de Álex Vázquez, lesionado de larga duración. Vuelve el central Bryan Bailón a un equipo que 339 minutos en liga sin encajar gol. 

El año pasado en Preferente los locales ganaron con claridad (3-0), pero esta temporada en Tercera RFEF el Cambados se está mostrando muy competitivo lejos de Burgáns. De hecho sólo perdió como visitante en los campos de Compostela y Noia, en ambos casos a última hora. En sus dos últimas salidas fue capaz de empatar ante Arosa y Estradense, por lo que espera mantener ese nivel de concentración y atención para tener opciones en Valdeorras. Pénjamo habla de “igualar la intensidad en los duelos” y también de fanar los segundos balones como claves del partido, que se adelanta al sábado por las diferentes celebraciones de Entroido. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina