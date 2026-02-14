El CJ Cambados cruza hoy Galicia para visitar a un Barco intratable

En el partido de la primera vuelta disputado en Burgáns los ourensanos ganaron 0-1 con un gol de Freiría Gonzalo Salgado

El CJ Cambados cruza hoy Galicia para medirse al Barco en el campo de Calabagueiros a las 17.30 horas. Un viaje de tres horas y media que obliga a la expedición de Burgáns a almorzar en el autobús antes de rendir visita a uno de los equipos más en forma de la competición. Y es que la llegada al banquillo de Agustín Ruiz ha cambiado la cara al recién ascendido, que viene de ganar a Compostela en casa y a Viveiro y Boiro a domicilio. Tres triunfo seguidos sin encajar que le han permitido salir de la parte baja y contar ahora con un colchón de 6 puntos sobre el descenso y 5 sobre los de Pénjamo.

El técnico cambadés no tiene bajas para la cita y espera encontrarse un terreno de juego y castigado por las persistentes lluvias de las últimas semanas. “Estará como todos los naturales en este momento, irregular y con zonas blandas”. Por lo que respecta al rival, el entrenador del CJ Cambados destaca su consistencia defensiva. “Es un equipo muy sólido y con mucho trabajo. Tiene jugadores fuertes en los duelos y con velocidad para atacar el espacio en última zona”.

En los locales la única baja es la de Álex Vázquez, lesionado de larga duración. Vuelve el central Bryan Bailón a un equipo que 339 minutos en liga sin encajar gol.

El año pasado en Preferente los locales ganaron con claridad (3-0), pero esta temporada en Tercera RFEF el Cambados se está mostrando muy competitivo lejos de Burgáns. De hecho sólo perdió como visitante en los campos de Compostela y Noia, en ambos casos a última hora. En sus dos últimas salidas fue capaz de empatar ante Arosa y Estradense, por lo que espera mantener ese nivel de concentración y atención para tener opciones en Valdeorras. Pénjamo habla de “igualar la intensidad en los duelos” y también de fanar los segundos balones como claves del partido, que se adelanta al sábado por las diferentes celebraciones de Entroido.