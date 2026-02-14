El Cambados cede ante un serio e infranqueable Barco

Anxo tuvo la ocasión más clara del Cambados en Calabagueiros Álex Lorenzo

El Cambados sucumbió en Calabagueiros ante un Barco que continúa intratable. Un gol en una acción de balón parado y tras varios rechaces del central Andrés dio la cuarta victoria consecutiva a los de Valdeorras en un partido en el que fueron superiores y tuvieron casi todas las ocasiones. El Cambados, sobre un campo en buen estado, consiguió llegar vivo a los últimos minutos, pero no fue capaz de generar para tener opciones de rescatar al menos un punto. El Barco volvió a ser un equipo solvente, serio y sin fisuras.

Noel controla el balón presionado por su tocayo Álex Lorenzo

Aunque en los primeros minutos hubo igualdad en el juego, con ambos equipos jugando de tú a tú y un disparo de Alberto Lago que detuvo Imanol, lo cierto es que el Barco pasó a maniatar al Cambados con su presión y a generar las ocasiones. La primera en un centro de Freiría que remató Raúl Paz. Y la segunda fue el 1-0. En el minuto 28, en una falta lateral lanzada por Manu Rodríguez y que remató Andrés en primera instancia, el balón le llegó a Sidibé, cuyo disparo repelió Conde, pero el balón volvió a Andrés que esta vez no erró su disparo.

Pénjamo da instrucciones durante el partido.jpg Álex Lorenzo

Al Cambados le costó progresar, ahogado por la presión de su rival, que ganó duelos y se mostró muy seguro en defensa. Un centro lateral de Noel y un casi autogol de Rodri Vázquez fueron las siguientes ocasiones locales. Si bien, antes del descanso el Cambados gozó de su gran opción para empatar. Remató Anxo de cabeza a la salida de un córner y el meta Imanol evitó el 1-1.

El terreno de juego de Calabgueiros estaba mejor de lo esperado pese a las lluvias Álex Lorenzo

En la segunda parte el Barco fue el que tuvo todas las ocasiones, por medio de Santín, Manu, Carlos Cruz y de Noel y Sidibé por partida doble, pero el acierto de Conde y la falta de puntería local mantuvo al Cambados vivo en el partido hasta el final. El Barco se echó atrás en los últimos minutos, los visitantes tuvieron más balón pero no fueron capaces de hincarle el diente a un rival que ahora mismo es un muro infranqueable.