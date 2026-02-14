Otro duro hueso con extranjeros diferenciales visita el Sara Gómez

El equipo de Luis Gabín afronta un difícil partido esta tarde en el Sara Gómez ante el Culleredo Gonzalo Salgado

El Sigaltec recibe esta tarde en el pabellón Sara Gómez al Traumacor Culleredo (19 horas) de Alberto Corbacho. Justo el día en el que el club estrena el concurso del triple de los 500 euros, que dará la opción a alguna de las personas de la grada de embolsarse esta cantidad de dinero si es capaz de anotar desde el centro del campo, visita el pabellón vilagarciano el legendario tirador del Obradoiro, que a sus 41 años sigue en activo porque está enrolado en la estructura del Culleredo en diferentes facetas.

Los coruñeses son quintos con diez victorias, cuatro más que los vilagarcianos, que siguen manteniendo una de margen sobre el descenso. El partido por tanto será complicado a priori, como lo fue en la primera vuelta (99-84). Luis Gabín, que sigue sin poder contar con Mateo Bello ni Aarón Monteagudo, sabe que una de las claves será lo que pase cerca del aro, donde en los visitantes es muy poderoso el senegalés Khadim Fall (más de 14 puntos y 11 rebotes por partido), además de contar con el norteamericano Daniel William (15 puntos y 6 rebotes de media), que también “genera mucho de cara”, ya que es “muy agresivo en el uno contra uno sobre todo en cabecera”, advierte Gabín.

El concurso Mapfre “La canasta de los 500 euros” llega al Sara Gómez para animar los descansos del Sigaltec CLB Más información

El técnico vilagarciano también destaca la amenaza que supone el argentino Ramiro Espinoza. "Está haciendo una temporada muy muy buena, genera muchísimas de sus ventajas en ataque en salidas de bloqueos o bloqueos directos y comete muy pocos errores". Y es que con más de 16 puntos por partido (40 triples anotados con un 37% de acierto) es el máximo anotador del Culleredo.

"Parar su juego interior es complicado porque Fall está muy bien rodeado de tiradores. Solo la presencia de Corbacho es una amenaza que no permite hacer ayudas muy largas porque es un peligro darle espacio, pero además tienen 5 jugadores por encima del 35% en triples", analiza Gabín. "Habrá que buscar una intensidad defensiva muy alta e incomodar mucho su circulación de balón para que no puedan llevarlo hasta el poste bajo con comodidad".

El Sigaltec se encomienda a la defensa y el rebote como único camino para tener opciones, por lo que espera la mejor versión de cada uno de sus jugadores en estos aspectos.