Ramiro Sorbet sustituye a Lino González en el Umia

Ramiro Sorbet toma el relevo de Lino González en el Umia Mónica Ferreirós

El Umia prescinde del técnico Lino González y su lugar en el banquillo lo ocupa Ramiro Sorbet. La directiva que preside Fernando Romero tomó la decisión el lunes y se la comunicó al vilagarciano al día siguiente. El equipo es colista con 10 puntos, a 13 de la permanencia cuando restan 39 puntos por jugar.

Tras un verano marcado por la deuda heredada, el Umia configuró una plantilla con bastantes carencias para la categoría, “fue difícil fichar por las cantidades que manejamos y la incertidumbre que rodeaba al club”, reconocía el entrenador saliente. En diciembre, ya con el equipo muy hundido, tampoco llegaron refuerzos para subir el nivel competitivo, pero la directiva mantuvo su confianza en el entrenador en una clara declaraciones de mirar al futuro y empezar a construir para la próxima temporada. Sin embargo ahora se produce esta destitución tras las últimas tres derrotas ante Cented, Tyde y Pontevedra B.

A falta de tres meses para el término de la temporada, llega el marinense Ramiro Sorbet, que se estrenará el domingo en Redondela ante el Choco (17 horas). Sorbet entrenó hace años en Preferente a equipos como Céltiga, Ribadumia, Villalonga o Estradense, y la pasada temporada empezó en el Juvenil de Ponteareas.

Portonovo y Villalonga

El Portonovo visita este domingo al Pontevedra B a las 17 horas en el Manolo Barreiro 2 en el partidazo de la jornada en Preferente. Se enfrentan segundo contra cuarto separados por un solo punto. El equipo de Minso Vidal tratará de alargar su extraordinaria racha tras ganar diez de los últimos once encuentros. Por su parte, el Villalonga recibe también el domingo a las 17 horas al Moaña, que salió de la zona de descenso al encadenar siete jornadas sin perder, aunque justo viene de caer con el Porriño.