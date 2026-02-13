Martín Rey se estrena como ciclista profesional en la Clásica de Almería

Martín Rey en su último recibimiento en el Concello Mónica Ferreirós

El ciclista vilagarciano Martín Rey se estrena como profesional este domingo en la Clásica de Almería, que celebra su 39ª edición, ya como prueba de la categoría 1.Pro, con un trazado entre Puebla de Vícar y Roquetas de Mar de 189 kilómetros. La primera parte del recorrido contará con varios puertos de montaña, mientras que en la segunda, más llana, se espera que el viento sea protagonista.

Martín será uno de los corredores del Burgos para esta cita, junto a Ander Okamika, Tomoya Koyama, Vojtech Kmínek, Adrián Fajardo y a los velocistas César Macías y Georgios Bouglas, que tratarán de luchar por el triunfo puesto que se prevé una llegada masiva al sprint. La prueba reúne a 20 equipos y un pelotón de 140 corredores, entre los que destacan la presencia de velocistas como Biniam Girmay (NSN) o Dylan Groenewegen (Unibet), ambos con varias victorias de etapa en su palmarés en el Tour de Francia.

Dos vilagarcianos en la carrera

La cita, que se podrá ver en directo a través de Eurosport, curiosamente tendrá a otro vilagarciano en la misma, con la presencia del árbitro Nacional Élite Rogelio Buceta, esta vez en calidad de adjunto.