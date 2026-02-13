Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Cidade de Ribeira y el Puebla encaran una dura jornada

Los de Manuel Ángel reciben mañana a las 17:00 horas al líder Lalín

María Caldas
13/02/2026 07:41
cidade de ribeira
Los jugadores celebran una de las victorias en casa
cedida
El Cidade de Ribeira y el Puebla FC llegan a la jornada número 22 de Preferente Norte en situaciones opuestas. Los de Manuel Ángel tienen un gran reto por delante mañana a las 17:00 horas, ya que tendrán que recibir en casa a un CD Lalín que busca afianzarse en el primer puesto de la clasificación, y que, además, en los últimos cinco partidos suma cuatro victorias y un empate. 

Asimismo, los actuales líderes solo han consumado una derrota en el papel de visitante. El cuadro local, por su parte, necesita la victoria para alejarse de los puestos de descenso, de los que ahora mismo se encuentra solo un punto por encima, siendo decimotercero con 24, mientras el primero en ocupar la zona roja, el Burela, cuenta con 23.

Por otro lado, el Puebla FC de Chofri visita el domingo a las 12:00 horas a la SD Pol. Los visitantes llegan al encuentro con la décima posición de la tabla bajo el brazo con 27 puntos.

