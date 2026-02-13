El Atlético Villalonga juega una final en casa este sábado ante el Olímpico de León

El Atlético Villalonga necesita ganar este sábado al Olímpico de León Mónica Ferreirós

El Atlético Villalonga (colista con 7 puntos) recibe este sábado a las 17 horas en Dorrón al Olímpico de Léon, que es antepenúltimo con 13 puntos y también esta en zona de descenso. Es un partido clave en las opciones de permanencia de las jugadoras que dirige Fran Doval, que vienen de empatar en A Madroa con As Celtas.

Con esta inyección anímica afrontar un duelo en el que no hay bajas en las locales. “En la situación en la que estamos todos los partidos son importantes”, explica el técnico, que se apoya en “los resultados conseguidos con los equipos de arriba” como línea a seguir, “la plantilla ve que a través del esfuerzo y el trabajo con criterio existen más probabilidades de finalizar los partidos con éxito”. Y esta se la premisa para medirse “a un equipo con calidad a nivel individual que está en una situación igual que la nuestra, por lo que va a venir con muchas ganas de rascar puntos”.

Las leonesas están tres puntos del Bizkerre, que marca la permanencia, y en la primera vuelta ganaron 2-1, por lo que el golaverage también será importante en caso de triunfo del equipo de Vilalonga.

El próximo partido en casa de las celestes será contra el propio Bizkerre, además por Sanxenxo también tiene que pasar en esta segunda vuelta el Avilés, que es penúltimo, por lo que son tres enfrentamientos ante rivales directos que pueden cambiar por completo el desenlace de una temporada que está siendo muy complicada para el Atlético Villalonga, que cambió prácticamente toda su plantilla en verano y ha tenido que buscar relevo en el banquillo hace sólo dos meses.