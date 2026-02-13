Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

“É un partido difícil, pero non imposible”, comenta Óscar

El Céltiga FC visita el domingo a las 18:00 horas al todopoderoso Compostela

María Caldas
13/02/2026 08:00
Óscar defiende un balón ante el Montañeros
Óscar defiende un balón ante el Montañeros
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Céltiga FC se enfrenta este domingo a las 18:00 horas a su mayor reto hasta el momento, visitar el Vero Boquete. El feudo del Compostela es uno de los tres campos en los que nadie ha conseguido un triunfo en el papel de visitante en 20 jornadas. 

Conscientes de la dificultad, los de Luis Carro preparan la artillería pesada para plantar cara al líder. No será la primera vez que se vean las caras, ya que los de Secho acudieron al Salvador Otero el pasado septiembre de 2025, cuando empataron a uno. Ahora, los de Carro buscan volver a su mejor versión ante el hueso de la categoría.

El césped del Salvador Otero en el encuentro ante el Estradense

Céltiga y Cambados ya conocen las fechas para los partidos aplazados

Más información

Uno de los pilares del técnico en el centro del campo es Óscar. El isleño, uno de los jugadores más veteranos vistiendo la rojiblanca, lleva ya más de 1.400 minutos a sus pies. “É un partido difícil pero non imposible. Xa demostramos na primeira volta que podemos ter opcións e o equipo ten moitas ganas”, señala. 

“Eles non conocen aínda ningunha mala racha esta temporada, van a poñer as cousas difíciles, é o rival a batir nesta categoría, pero véxonos con opcións”, comenta Óscar. Además, en el papel de local, el Compostela lleva 21 goles a favor y solo ocho en contra.

Óscar durante un partido
Óscar durante un partido
Mónica Ferreirós

“Deles destacaría o seu potencial ofensivo, aquí xa demostraron que son capaces de crear peligro con moi pouco e através de moitos recursos, que seguro que na casa potencian todavía máis”, destaca el isleño sobre su próximo rival. Actualmente, Adri Rodríguez, máximo goleador del Céltiga, es el segundo anotador de la categoría, adelantando a Jorge Maceira, principal referencia ofensiva del Compostela.

“Creo que as nosas opcións van a pasar por estar ben defensivamente”, afirma el isleño. Como visitantes, los de Luis Carro llevan 12 goles en su contra y 10 a su favor.

Antes de su visita a Compostela, el Céltiga FC se coloca en la octava plaza con 28 puntos, a solo uno de las plazas de play-off. “Gustaríanos mirar hacia arriba, o equipo fai todo o posible por afastarse da zona de descenso. Temos que ir con pes de plomo e salvar canto antes a categoría”, explica Óscar. “Se empezas perdendo, penalízache”, afirma.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El BNG de Sanxenxo lleva al Parlamento la problemática de Emerxencias

El BNG lleva al Parlamento las condiciones laborales de Emerxencias en Sanxenxo
C. Hierro
cidade de ribeira

El Cidade de Ribeira y el Puebla encaran una dura jornada
María Caldas
El diputado Javier Tourís comprobó el estado de la embarcación, que concluirá este año su renovación

La Diputación destina 12.000 euros a VTC para la restauración de ‘A Airexa’, la última dorna de su especie en Cambados
A. Louro
La Xunta licitó el pasado ejercicio las obras para la futura Estación Marítima de Vilagarcía

La licitación de obra pública en Arousa subió un 70% en 2025 hasta los 47,5 millones de euros
A. Louro