“É un partido difícil, pero non imposible”, comenta Óscar

El Céltiga FC se enfrenta este domingo a las 18:00 horas a su mayor reto hasta el momento, visitar el Vero Boquete. El feudo del Compostela es uno de los tres campos en los que nadie ha conseguido un triunfo en el papel de visitante en 20 jornadas.

Conscientes de la dificultad, los de Luis Carro preparan la artillería pesada para plantar cara al líder. No será la primera vez que se vean las caras, ya que los de Secho acudieron al Salvador Otero el pasado septiembre de 2025, cuando empataron a uno. Ahora, los de Carro buscan volver a su mejor versión ante el hueso de la categoría.

Uno de los pilares del técnico en el centro del campo es Óscar. El isleño, uno de los jugadores más veteranos vistiendo la rojiblanca, lleva ya más de 1.400 minutos a sus pies. “É un partido difícil pero non imposible. Xa demostramos na primeira volta que podemos ter opcións e o equipo ten moitas ganas”, señala.

“Eles non conocen aínda ningunha mala racha esta temporada, van a poñer as cousas difíciles, é o rival a batir nesta categoría, pero véxonos con opcións”, comenta Óscar. Además, en el papel de local, el Compostela lleva 21 goles a favor y solo ocho en contra.

“Deles destacaría o seu potencial ofensivo, aquí xa demostraron que son capaces de crear peligro con moi pouco e através de moitos recursos, que seguro que na casa potencian todavía máis”, destaca el isleño sobre su próximo rival. Actualmente, Adri Rodríguez, máximo goleador del Céltiga, es el segundo anotador de la categoría, adelantando a Jorge Maceira, principal referencia ofensiva del Compostela.

“Creo que as nosas opcións van a pasar por estar ben defensivamente”, afirma el isleño. Como visitantes, los de Luis Carro llevan 12 goles en su contra y 10 a su favor.

Antes de su visita a Compostela, el Céltiga FC se coloca en la octava plaza con 28 puntos, a solo uno de las plazas de play-off. “Gustaríanos mirar hacia arriba, o equipo fai todo o posible por afastarse da zona de descenso. Temos que ir con pes de plomo e salvar canto antes a categoría”, explica Óscar. “Se empezas perdendo, penalízache”, afirma.