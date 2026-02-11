El Mirador de Padín se resiste a descolgarse de la lucha por ascender

Formación del Mirador de Padín que se sitúa quinto en el grupo I de Primera de veteranos de Santiago cedida

El Mirador de Padín se resiste a quedar descolgado de la pelea por el ascenso a División de Honor de Veteranos en el grupo de Santiago. El equipo ribeirense encadenó una segunda victoria seguida al imponerse al 1-3 en Santiago al Atlético Cruceiro con goles de Moisés Fernández, de penalti, Marcos Fernández y Andrés Martínez, por lo que se mantiene quinto en la clasificación a ocho puntos del segundo puesto que ocupa el Bastavales, que tampoco falló esta jornada al imponerse al Conxo.

En el tercer puesto se sitúa el Bertamiráns, que supera al Urdilde tras ganarle 0-2, mientras que sigue como líder destacado un Isorna que descansó esta jornada. Los rianxeiros tienen seis puntos de ventaja sobre el tercero. El Crocha London está compitiendo muy bien en la nueva categoría, completamente adaptado. Venció 2-0 al Victoria en Cadreche con doblete de Aarón Otero, por lo que se sexto con un colchón de 15 puntos sobre el penúltimo, que sigue siendo un A Charca Mascolor que perdió 1-4 con el Parrillada Lousame el sábado en Vista Alegre. Los boirenses siguen a 5 puntos del Victoria cuando restan 36 por jugar, por lo que han le salen las cuentas para luchar por la permanencia.

En División de Honor, el CD Boiro es líder es solitario tras su triunfo ante el Santiso Solaina por 3-1, por lo que alcanza los 43 puntos y aventaja en 3 a un O Pino que perdió en casa con el Bar Novais Portomouro, tercer clasificado que está a 6 puntos de los boirenses. El derbi entre el Carreira y el Oasis tuvo que ser suspendido en un sábado en el que la lluvia no dio tregua. Ambos equipos se quedan empatados en mitad de la tabla.

En Segunda, el Taragoña mantiene su pleno de triunfos al ganar 3-1 al Tatano Touliña. En el segundo puesto sigue el Artes, pese a su empate 2-2 con el Urdilde B, con 8 puntos de renta sobre el Outes.