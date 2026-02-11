Mi cuenta

Diario de Arousa

El concurso Mapfre “La canasta de los 500 euros” llega al Sara Gómez para animar los descansos del Sigaltec CLB

En cada partido en casa, dos aficionados elegidos por sorteo de rifas saldrán a la cancha para intentar encestar desde medio campo

María Caldas
11/02/2026 13:00
Jugadores y directivos en la oficina de la Plaza de Ravella
Jugadores y directivos en la oficina de la Plaza de Ravella
Cedida
El Sigaltec CLB estrenará en sus partidos como local una propuesta novedosa pensada para seguir elevando el ambiente en el Pabellón Sara Gómez: el concurso Mapfre-Plaza Ravella “La canasta de los 500 euros”, un reto que se celebrará en los descansos de cada encuentro de 3ª FEB y que premiará la puntería… y la sangre fría.

La primera tentativa tendrá lugar este sábado, en el partido que enfrentará al Sigaltec CLB con el Culleredo, a partir de las 19.00 horas en el Sara Gómez. 

El funcionamiento es tan sencillo como espectacular. En cada partido en casa, dos aficionados saltarán a la pista durante el descanso para intentar anotar una canasta desde medio campo. Cada participante dispondrá de un único lanzamiento y quien enceste a la primera se llevará el talón Mapfre-Plaza Ravella de 500 euros

Los tiradores serán elegidos mediante el sorteo de rifas: saldrán a lanzar quienes resulten agraciados con el número, en unas papeletas con las que también se accede al sorteo de otros regalos. Si nadie acierta, el premio se mantiene para el siguiente partido, incrementando la expectación hasta que alguien encuentre la fortuna desde el círculo central.

La iniciativa surge gracias a la predisposición de Roberto Pedreira, delegado de la oficina Mapfre en la Plaza Ravella y exjugador de baloncesto, que aceptó colaborar con el club en una propuesta pensada para premiar a la afición y dinamizar cada cita en un pabellón que está registrando una atmósfera positiva de apoyo al baloncesto cada vez más intensa.

El concurso se suma a un ambiente que el club quiere seguir reforzando con DJs, speaker y sorteos, además del propio espectáculo deportivo. En ese apartado, el Sigaltec CLB presume del mérito del equipo que dirige Luis Gabín: competir en una liga de carácter nacional tras ascender con un bloque formado por jugadores de Vilagarcía y de la comarca. 

Un logro que cobra aún más valor en una categoría —la cuarta del baloncesto español— donde conviven plantillas con jugadores extranjeros y de múltiples nacionalidades. El salto del conjunto vilagarciano, además, devuelve a la ciudad a una liga nacional 16 años después, reforzando el atractivo de cada jornada en el Sara Gómez.

En la lucha por mantener la categoría, el club quiere que cada partido como local sea también una experiencia completa para la grada, de ahí iniciativas como el concurso Mapfre-Plaza Ravella “La canasta de los 500 euros” y otras muchas acciones que se están llevando a cabo en cada jornada para sumar estímulos, reforzar la conexión con la afición y seguir haciendo crecer el respaldo al equipo.

Isidoro Canabal, presidente del club, quiso agradecer la colaboración de Roberto Pedreira y su oficina de Mapfre en Plaza Ravella: “Es muy importante implicaciones como las de Roberto para seguir sumando. No podemos estar más agradecidos y confiamos en que sean muchos los que se animen a participar en el concurso y a disfrutar del equipo y del baloncesto”.

