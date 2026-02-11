El Cidade de Ribeira lanza su álbum de cromos

Los jugadores y staff celebran una victoria en casa Cedida

El Cidade de Ribeira CF lanza para esta temporada su álbum de cromos. Los ribeirenses lo ponen a la venta con una oferta limitada inicial de 15 euros por 14 cromos, garantizando que no salgan estampas repetidas.

Asimismo, el club comunicó que se entregarán distintos premios por completar la colección. Así, los aficionados que lo deseen pueden adquirir su álbum de cromos en la cantina da Fieiteira, Papalarpadas, Don Caramelo y Don Glotón.

Próximo partido

Este próximo sábado a las 17:00 horas, el combinado de Manuel Ángel enfrenta uno de los duelos más duros en casa. Los ribeirenses tendrán que recibir en A Fieiteira al actual líder de Preferente Norte, el CD Lalín.

"Será un encontro esixente no que necesitaremos concentración, esforzo e o apoio de todos", dicen desde el Cidade de Ribeira. Así, esperan que la afición se vuelque con el equipo para volver a la senda de la victoria tras el último partido.

Actualmente el Cidade de Ribeira se coloca como decimotercer clasificado con 24 puntos, a solo uno de ventaja de los puestos de descenso, por lo que volver a sumar de tres se vuelve vital para el combinado de Manuel Ángel.