Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Cidade de Ribeira lanza su álbum de cromos

Tendrá un coste inicial de 15 euros con 14 estampas

María Caldas
11/02/2026 18:00
cidade
Los jugadores y staff celebran una victoria en casa
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Cidade de Ribeira CF lanza para esta temporada su álbum de cromos. Los ribeirenses lo ponen a la venta con una oferta limitada inicial de 15 euros por 14 cromos, garantizando que no salgan estampas repetidas. 

Asimismo, el club comunicó que se entregarán distintos premios por completar la colección. Así, los aficionados que lo deseen pueden adquirir su álbum de cromos en la cantina da Fieiteira, Papalarpadas, Don Caramelo y Don Glotón. 

Próximo partido

Este próximo sábado a las 17:00 horas, el combinado de Manuel Ángel enfrenta uno de los duelos más duros en casa. Los ribeirenses tendrán que recibir en A Fieiteira al actual líder de Preferente Norte, el CD Lalín. 

"Será un encontro esixente no que necesitaremos concentración, esforzo e o apoio de todos", dicen desde el Cidade de Ribeira. Así, esperan que la afición se vuelque con el equipo para volver a la senda de la victoria tras el último partido. 

Actualmente el Cidade de Ribeira se coloca como decimotercer clasificado con 24 puntos, a solo uno de ventaja de los puestos de descenso, por lo que volver a sumar de tres se vuelve vital para el combinado de Manuel Ángel.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La fecha fijada para el remate de las tareas era el 13 de febrero

La obra de O Ramal se retrasa hasta el 30 de abril tras pedirlo la empresa
Fátima Frieiro
Imagen de losetas levantadas en calles de O Grove

Utilizar hormigón e instalar cámaras: soluciones para los problemas de calles peatonales de O Grove
C. Hierro
La Asociación Río Gallo recaudó más de 300 kilos de alimentos para mascotas en favor de la Protectora de Vilagarcía

La asociación Río Gallo recauda más de 300 kilos de alimentos para la Protectora de Vilagarcía
Fátima Pérez
Imagen de las obras en la Avenida de Pontevedra en Sanxenxo

Las obras de reparación del muro de la Avenida de Pontevedra cierran esta vía al tráfico rodado
C. Hierro