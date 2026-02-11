Debacle en División de Honor

Formación del Sisán de veteranos que no pudo jugar el sábado y marcha sexto en Tercera de veteranos Mónica Ferreirós

El Rías Baixas Veteranos 1995 y el Umia mantienen su particular pulso por la segunda plaza en el grupo I de Primera de veteranos de la delegación de Pontevedra, con el Atlético Combarro como líder con seis puntos de ventaja sobre los dos equipos salinienses. El equipo lilaino goleó 5-0 al Romai Viveiros Outón en el campo de A Lanzada con doblete de Nel, además marcó su hermano Diego, que es el pichichi del grupor con 25 goles, y también Fiti. Por su parte, en A Bouza los locales ganaron 4-2 al Barro, al que dejan a 7 puntos, con doblete de Alberto Carril y Rubén Vigil.

Rías Baixas y Umia, prácticamente con toda la segunda vuelta por delante, están llamados a pelearse por regresar a División de Honor, donde superado el ecuador de la competición ningún equipo de O Salnés figura en la zona noble. El Sanxenxo, séptimo con 25 puntos, es el mejor clasificado pero está a 9 de la tercera posición. El sábado goleó al Caldas en As Corticeiras 1-5, don dobletes de Rubén Torres y un Adrián Pujales que lidera la tabla de realizadores con 20 tantos. El resto de representantes de O Salnés están peleando por la permanencia. El Céltiga tiene un margen de 3 puntos tras caer 6-1 en A Estrada. El Multitiendas, que empató 2-2 con el Merendero, está en descenso, empatado a puntos con el Cuntis, que levanta el vuelo al ganar 1-5 al colista San Pedro. El Caldas, penúltimo con solo 8 puntos, lo tiene cada vez más complicado, al igual que un Portonovo que sólo suma 14 y cayó ante el Netos da Coca por 3-1.

En Segunda, el Racing de Cambados se mantiene líder destacado, con 5 puntos de ventaja sobre el Vilagarcía y 6 respecto al Catoira. Los tres ganaron el sábado, mientras que se suspendió el duelo del Meaño Bar Lage, cuarto clasificado.

Por último, el Tercera, Vilanova y Armenteira siguen en puestos de ascenso, aún sin jugar el sábado, debido al empate del Pontearnelas en Berdón (0-0).