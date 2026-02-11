Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Debacle en División de Honor

Salvo el Sanxenxo, los equipos de veteranos de O Salnés pelean por la permanencia y cuatro de ellos están en descenso. En Primera, Rías Baixas y Umia mantienen su  pulso por la segunda plaza

Gonzalo Sánchez
11/02/2026 07:05
Formación del Sisán de veteranos que no pudo jugar el sábado y marcha sexto en Tercera de veteranos
Formación del Sisán de veteranos que no pudo jugar el sábado y marcha sexto en Tercera de veteranos
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Rías Baixas Veteranos 1995 y el Umia mantienen su particular pulso por la segunda plaza en el grupo I de Primera de veteranos de la delegación de Pontevedra, con el Atlético Combarro como líder con seis puntos de ventaja sobre los dos equipos salinienses. El equipo lilaino goleó 5-0 al Romai Viveiros Outón en el campo de A Lanzada con doblete de Nel, además marcó su hermano Diego, que es el pichichi del grupor con 25 goles, y también Fiti. Por su parte, en A Bouza los locales ganaron 4-2 al Barro, al que dejan a 7 puntos, con doblete de Alberto Carril y Rubén Vigil. 

Rías Baixas y Umia, prácticamente con toda la segunda vuelta por delante, están llamados a pelearse por regresar a División de Honor, donde superado el ecuador de la competición ningún equipo de O Salnés figura en la zona noble. El Sanxenxo, séptimo con 25 puntos, es el mejor clasificado pero está a 9 de la tercera posición. El sábado goleó al Caldas en As Corticeiras 1-5, don dobletes de Rubén Torres y un Adrián Pujales que lidera la tabla de realizadores con 20 tantos. El resto de representantes de  O Salnés están peleando por la permanencia. El Céltiga tiene un margen de 3 puntos tras caer 6-1 en A Estrada. El Multitiendas, que empató 2-2 con el Merendero, está en descenso, empatado a puntos con el Cuntis, que levanta el vuelo al ganar 1-5 al colista San Pedro. El Caldas, penúltimo con solo 8 puntos, lo tiene cada vez más complicado, al igual que un Portonovo que sólo suma 14 y cayó ante el Netos da Coca por 3-1.

En Segunda, el Racing de Cambados se mantiene líder destacado, con 5 puntos de ventaja sobre el Vilagarcía y 6 respecto al Catoira. Los tres ganaron el sábado, mientras que se suspendió el duelo del Meaño Bar Lage, cuarto clasificado.

Por último, el Tercera, Vilanova y Armenteira siguen en puestos de ascenso, aún sin jugar el sábado, debido al empate del Pontearnelas en Berdón (0-0).

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Otro baile para mayores en el centro social de esta localidad

Meaño anima a llevar postres caseros al ‘Entroido para Maiores’ en Dena
Redacción
Porto Meloxo en O Grove

Investigan si el barco hundido ayer en O Grove se dedicaba a abastecer a un narcosubmarino
C. Hierro
El proyecto de nuevas calles en la carretera provincial Dimo-Coaxe

Catoira solo necesita la cesión de unos terrenos para llevar nuevas calles a la vía Dimo-Coaxe
Fátima Pérez
Formación en el Aula CeMIT de Valga

El Aula CeMIT de Valga celebra el Día del Internet Seguro con un taller de ciberseguridad
Fátima Pérez