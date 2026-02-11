Céltiga y Cambados ya conocen las fechas para los partidos aplazados
Los isleños terminarán el partido contra el Estradense este miércoles 18, y el Compostela vuelve a Burgáns el sábado 28
Ya se conocen las fechas en las que se disputarán los encuentros aplazados del pasado sábado siete a causa de las malas condiciones climatológicas. El Céltiga tuvo que parar su partido ante el Estradense debido a que el campo estaba totalmente encharcado ante las fuertes lluvias, mientras que en Burgáns, el colegiado ni tan siquiera permitió que el balón comenzase a rodar.
Tras llegar a un acuerdo, el Céltiga y el Estradense retomarán el partido en el Salvador Otero este miércoles 18 de febrero a las 19:30 horas. Por lo que los de Luis Carro tendrán poco descanso, ya que el domingo a las 18:00 horas tendrán que medirse al líder SD Compostela en el Vero Boquete.
Precisamente los líderes fueron quienes visitaron Burgáns en vano el pasado sábado, y tendrán que volver al campo cambadés el próximo sábado día 28 a las 17:00 horas.
Este sábado 14 de febrero, el Cambados visitará a las 17:30 horas a un CD Barco que viene de vencer al CD Boiro en Valiño.