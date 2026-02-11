Céltiga y Cambados ya conocen las fechas para los partidos aplazados

El césped del Salvador Otero en el encuentro ante el Estradense Mónica Ferreirós

Ya se conocen las fechas en las que se disputarán los encuentros aplazados del pasado sábado siete a causa de las malas condiciones climatológicas. El Céltiga tuvo que parar su partido ante el Estradense debido a que el campo estaba totalmente encharcado ante las fuertes lluvias, mientras que en Burgáns, el colegiado ni tan siquiera permitió que el balón comenzase a rodar.

La lluvia anega los campos y obliga a suspender los partidos del Cambados y del Céltiga Más información

Tras llegar a un acuerdo, el Céltiga y el Estradense retomarán el partido en el Salvador Otero este miércoles 18 de febrero a las 19:30 horas. Por lo que los de Luis Carro tendrán poco descanso, ya que el domingo a las 18:00 horas tendrán que medirse al líder SD Compostela en el Vero Boquete.

Los colegiados en Burgáns comprobando que el balón se estancaba en la charca de la banda de Burgáns Nacho Castaño

Precisamente los líderes fueron quienes visitaron Burgáns en vano el pasado sábado, y tendrán que volver al campo cambadés el próximo sábado día 28 a las 17:00 horas.

Este sábado 14 de febrero, el Cambados visitará a las 17:30 horas a un CD Barco que viene de vencer al CD Boiro en Valiño.