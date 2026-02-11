Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Céltiga y Cambados ya conocen las fechas para los partidos aplazados

Los isleños terminarán el partido contra el Estradense este miércoles 18, y el Compostela vuelve a Burgáns el sábado 28

María Caldas
11/02/2026 17:41
El césped del Salvador Otero en el encuentro ante el Estradense
El césped del Salvador Otero en el encuentro ante el Estradense
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Ya se conocen las fechas en las que se disputarán los encuentros aplazados del pasado sábado siete a causa de las malas condiciones climatológicas. El Céltiga tuvo que parar su partido ante el Estradense debido a que el campo estaba totalmente encharcado ante las fuertes lluvias, mientras que en Burgáns, el colegiado ni tan siquiera permitió que el balón comenzase a rodar. 

La incesante lluvia que está cayendo en Arousa en las últimas horas motivó la suspensión esta tarde los partidos Cambados vs Compostela y Céltiga vs Estradense

La lluvia anega los campos y obliga a suspender los partidos del Cambados y del Céltiga

Más información

Tras llegar a un acuerdo, el Céltiga y el Estradense retomarán el partido en el Salvador Otero este miércoles 18 de febrero a las 19:30 horas. Por lo que los de Luis Carro tendrán poco descanso, ya que el domingo a las 18:00 horas tendrán que medirse al líder SD Compostela en el Vero Boquete. 

Los colegiados en Burgáns comprobando que el balón se estancaba en la charca de la banda de Burgáns_20060465.jpg
Los colegiados en Burgáns comprobando que el balón se estancaba en la charca de la banda de Burgáns
Nacho Castaño

Precisamente los líderes fueron quienes visitaron Burgáns en vano el pasado sábado, y tendrán que volver al campo cambadés el próximo sábado día 28 a las 17:00 horas. 

Este sábado 14 de febrero, el Cambados visitará a las 17:30 horas a un CD Barco que viene de vencer al CD Boiro en Valiño. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La fecha fijada para el remate de las tareas era el 13 de febrero

La obra de O Ramal se retrasa hasta el 30 de abril tras pedirlo la empresa
Fátima Frieiro
Imagen de losetas levantadas en calles de O Grove

Utilizar hormigón e instalar cámaras: soluciones para los problemas de calles peatonales de O Grove
C. Hierro
La Asociación Río Gallo recaudó más de 300 kilos de alimentos para mascotas en favor de la Protectora de Vilagarcía

La asociación Río Gallo recauda más de 300 kilos de alimentos para la Protectora de Vilagarcía
Fátima Pérez
Imagen de las obras en la Avenida de Pontevedra en Sanxenxo

Las obras de reparación del muro de la Avenida de Pontevedra cierran esta vía al tráfico rodado
C. Hierro