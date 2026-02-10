El Portonovo SD apunta alto e incorpora a Tymo e Ibrahim

Tymo durante el encuentro ante el Umia en Baltar la pasada temporada Gonzalo Salgado

El Portonovo SD no se conforma. Tras colocarse como cuarto clasificado con 37 puntos después de golear al Tyde en Baltar, los arlequinados se refuerzan con la vuelta de Tymo a casa, y el fichaje de Ibrahim, quien militó en las filas del Gran Peña pero actualmente se encontraba sin equipo.

Con el objetivo de seguir alargando su extraordinaria racha, llegan dos importantes refuerzos en ataque para Minso. Hasta ahora, el Portonovo lleva 32 goles a favor, siendo el quinto equipo más anotador de los que se encuentran en las posiciones nobles del grupo dos de Preferente Sur. Asimismo, son el tercer equipo que menos encaja de los cinco primeros clasificados.

De este modo, Tymo regresa a Baltar, la que fue su casa la pasada temporada, para volver a vestir la arlequinada, con la que anotó nueve goles. Lo cierto, es que en la presente temporada, en la que militaba en las filas del San Martín, Tymo lleva ya seis goles a sus pies en más de mil minutos disputados.

El canterano del Arosa fue titular en 13 partidos con el San Martín, y jugó 15 de los 16 en los que fue convocado. La pasada temporada, Tymo fue uno de los pilares del equipo a las órdenes de José Luis Salgueiro.

El joven se caracteriza por su gran proyección, además de sumar experiencia en categorías adultas como el caso de Preferente desde temprana edad.

Tymo no será la única incorporación en las filas de Baltar, y es que Minso contará también con Ibrahim Sharif, conocido deportivamente como Ibrahim, que actualmente se encontraba sin equipo tras militar la pasada temporada en las filas del Gran Peña.

Ibrahim nació en Canadá en el 2006, y posee la nacionalidad canadiense e inglesa. En el juego, su posición natural es la de delantero/extremo, jugando tanto por la izquierda como por la derecha. En el Gran Peña, en Tercera RFEF, disputó más de 40 partido y anotó cinco goles. A mitad de temporada se trasladó al SK Bischofshofen de Austria. El joven también fue internacional juvenil con Canadá Sub 17.

“Nos vienen muy bien para más variantes ofensivas. Son jugadores jóvenes, con hambre y ambición. Clave para que el equipo mantenga esta regularidad y nivel competitivo", destaca Minso.