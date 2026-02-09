Jéssica Bouzas se estrenó como mejor raqueta española del circuito con derrota en Doha

Jéssica Bouzas estrenó su condición de mejor española de ranking mundial con derrota en el WTA 1000 de Qatar ante la rusa Anna Kalinskaya, al caer en poco más de una hora por 6-2 y 6-1.

En su debut en la Península Arábiga, la vilagarciana sólo pudo plantar cara al inicio del primer set a la número 27 del mundo, que no cedió ni una sola vez su saque y presionó mucho al resto, con golpes planos que pasaron cerca de la red y cogieron mucha velocidad en la pista dura del complejo de Doha. En el tercer juego del partido Bouzas Maneiro perdió por primera vez su saque y la rusa consolidó su ventaja para ponerse 3-1. Fue entonces cuando la arousana consiguió ganar su servicio en blanco, encadenando dos saques de directos, mostrando su mejor nivel.

En el sexto de juego incluso tuvo una opción de ruptura, que no pudo aprovechar. Y hasta ahí su resistencia, ya que entregó su saque en blanco en el siguiente juego y aunque peleó el octavo, que fue muy largo y en el que tuvo su segunda opción de break, acabó cediendo el set 6-2 después de 40 minutos, en los que hizo el mismo número de errore sno forzados que su rival (10) y le superó en winners (11 a 5).

La tónica se mantuvo en el segundo set, que empezó con Jéssica perdiendo su saque. La rusa que entrena Patricia Tarabini no bajó su nivel y la española no encontró la forma de cambiar el guión, mientras la seleccionadora nacional Carla Suárez trataba de animarla en la grada.

Kalinskaya fue una apisonadora, se puso 3-1 y volvió a presionar al resto. A Jéssica se le escapó el decimotercer juego del partido tras estar 40-15 arriba. En apenas veinte minutos Kalinskaya despachó el segundo set (6-1), por lo que se medirá en segunda ronda a Emma Navarro. Jéssica se queda en el Golfo y ya piensa en el siguiente WTA 1000, que será la próxima semana en Dubái.