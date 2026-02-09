Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Villalonga FC firma un empate a uno en su visita al CD Valladares

Rodri Iglesias atajó un penalti que pudo salir caro a los celestes. "É un resultado xusto, estamos a tempo de todo", comenta Lázaro

María Caldas
09/02/2026 07:00
Roberto Lázaro durante un partido
Roberto Lázaro durante un partido
Gonzalo Salgado
El Villalonga FC de Roberto Lázaro firmó un empate a uno en su visita al CD Valladares. Los celestes, que empezaron abriendo el marcador con un gol de Capelo a los veinte minutos del inicio del encuentro, sufrieron el tanto del empate en la primera acción de la segunda mitad.

Los celestes salieron bien al partido, buscando que los locales no pudieran llegar a sus extremos para manejar balón directo, y sin dejarles girar el juego. Los de Lázaro llegaban con bastante peligro. Una falta desde el borde del área de Wachi, que pudo aumentar el marcador al descuento, se fue fuera por muy poco. 

En la segunda mitad, en una transición a la que llegan tarde a la presión, el Valladares empató el encuentro a los pies de Agustín. Desde ese momento, al Villalonga se le empezaron a complicar las cosas, sin llegar a estar cómodos con balón.

En una recepción, Berni trató de poner el centro para que Carramal llegase al remate, pero no lo consiguió por muy poco. En los minutos finales, el colegiado señaló penalti a favor de los locales. Rodri Iglesias hizo una gran intervención tanto en la propia pena máxima como en el rechace de la misma, impidiendo que el balón cruzase los palos.

"É un resultado xusto. É dos campos máis complicados, o equipo dou a cara, temos que seguir no camiño, aínda estamos a tempo de todo e temos moito que dar que falar", comenta Roberto Lázaro.

