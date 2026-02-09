El Umia CF cae en A Bouza ante el filial Pontevedra B

El entrenador del Umia durante un partido Gonzalo Salgado

El Umia CF sumó una nueva derrota por 0-3 ante el Pontevedra CF B en A Bouza. Los de Lino González resistieron en los primeros minutos del partido, pero poco a poco el filial del Pontevedra fue haciéndose con el partido, dejando unos últimos minutos de locura.

A los diez minutos del inicio de la segunda mitad comenzó la goleada de los pontevedreses. Román abrió la lata a los pocos minutos de saltar al césped, para que solo un minuto más tarde, Manu Galego abultó más el marcador. El número ocho de los visitantes sentenció el partido con un doblete en el último minuto del tiempo reglamentario.