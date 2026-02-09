Mi cuenta

Diario de Arousa

El Umia CF cae en A Bouza ante el filial Pontevedra B

Los de Lino González están cada vez más cerca de consumar el descenso matemático

María Caldas
09/02/2026 06:15
El entrenador del Umia considera que el resultado es injusto
El entrenador del Umia durante un partido
Gonzalo Salgado
El Umia CF sumó una nueva derrota por 0-3 ante el Pontevedra CF B en A Bouza. Los de Lino González resistieron en los primeros minutos del partido, pero poco a poco el filial del Pontevedra fue haciéndose con el partido, dejando unos últimos minutos de locura. 

A los diez minutos del inicio de la segunda mitad comenzó la goleada de los pontevedreses. Román abrió la lata a los pocos minutos de saltar al césped, para que solo un minuto más tarde, Manu Galego abultó más el marcador. El número ocho de los visitantes sentenció el partido con un doblete en el último minuto del tiempo reglamentario.

