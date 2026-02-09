El Ribadumia se lleva el derbi en Vilaxoán y se mantiene en lo más alto

Los jugadores del Ribadumia celebran su victoria en el vestuario del Municipal de Vilaxoán cedida

El CD Ribadumia mantiene el liderato en el grupo V de Primera Futgal al ganar el sábado en Vilaxoán el derbi al San Martín (1-3) en una jornada en la que tampoco fallaron Marín ni CD Unión, por lo que se mantiene la lucha a tres bandas por el ascenso directo.

La lluvia condicionó el primer tiempo en el Municipal y el San Martín avisó a balón parado hasta que se adelantó en el marcador por mediación de Hugo Abalo, en una acción protestada por los visitantes. Pero justo antes del descanso empató el líder. En un disparo de Cheri que repelió el portero Óscar, pero muy atento y en posición dudosa marcó en el rechace Eloy.

En la segunda parte, ya sin lluvia y con el campo mejor, el Ribadumia fue superior, dominó y empezó a generar ocasiones claras, mejorando con los cambios. Nico Casalderrey marcó el 1-2 y poco después en una falta lateral Fernando Santaló sentenció el partido.

El CD Unión logró un importante triunfo en Marcón con un gol de Rebo al inicio de la segunda parte, mientras que Aitor Díaz, Javi Pazos y Sylla marcaron los goles del Marín en el 0-3 ante Agolada. El Cordeiro también sigue enrachado al vencer 1-2 al Arcade, lpor lo que es cuarto.

Por abajo, el Abanqueiro supera el Cuntis al ganarle 1-3, el Caldas también toma aire al ganar al Pontecaldelas. El Valiño venció 3-2 al Amanecer en un duelo de rivales directos y el Dena cayó 0-5 en casa con el Campolameiro.