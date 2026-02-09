Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Ribadumia se lleva el derbi en Vilaxoán y se mantiene en lo más alto

Los aurinegros fueron superiores en la segunda parte, 1-3. También ganaron Marín y CD Unión, por lo que todo sigue igual en la abierta lucha por el ascenso

Gonzalo Sánchez
09/02/2026 17:19
Los jugadores del Ribadumia celebran su victoria en el vestuario del Municipal de Vilaxoán
Los jugadores del Ribadumia celebran su victoria en el vestuario del Municipal de Vilaxoán
cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El CD Ribadumia mantiene el liderato en el grupo V de Primera Futgal al ganar el sábado en Vilaxoán el derbi al San Martín (1-3) en una jornada en la que tampoco fallaron Marín ni CD Unión, por lo que se mantiene la lucha a tres bandas por el ascenso directo. 

La lluvia condicionó el primer tiempo en el Municipal y el San Martín avisó a balón parado hasta que se adelantó en el marcador por mediación de Hugo Abalo, en una acción protestada por los visitantes. Pero  justo antes del descanso empató el líder. En un disparo de Cheri que repelió el portero Óscar, pero muy atento y en posición dudosa marcó en el rechace Eloy. 

En la segunda parte, ya sin lluvia y con el campo mejor, el Ribadumia fue superior, dominó y empezó a generar ocasiones claras, mejorando con los cambios. Nico Casalderrey marcó el 1-2 y poco después en una falta lateral Fernando Santaló sentenció el partido. 

El CD Unión logró un importante triunfo en Marcón con un gol de Rebo al inicio de la segunda parte, mientras que Aitor Díaz, Javi Pazos y Sylla marcaron los goles del Marín en el 0-3 ante Agolada. El Cordeiro también sigue enrachado al vencer 1-2 al Arcade, lpor lo que es cuarto.

Por abajo, el Abanqueiro supera el Cuntis al ganarle 1-3, el Caldas también toma aire al ganar al Pontecaldelas. El Valiño venció 3-2 al Amanecer en un duelo de rivales directos y el Dena cayó 0-5 en casa con el Campolameiro. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Nuevo sendero azul en Sanxenxo

Sanxenxo añade un nuevo Sendero Azul y se convierte en líder nacional con nueve
C. Hierro
Entroido en Arousa 2025

Rianxo ya tiene listo su amplio programa de actividades para celebrar seis días de Entroido
Fátima Pérez
Los deportistas del Natural en Torrevieja

Lluvia de medallas para los taekwondistas arousanos en el Campeonato de España
María Caldas
Vistas de la estación de tren desde la de autobuses

La futura estación intermodal de Vilagarcía se pone en marcha
Olalla Bouza