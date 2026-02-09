El catoirense Manu marca su primer gol con el Sporting en Segunda División

El catoirense Manu Rodríguez celebra su primer gol en Segunda División con el Sporting de Gijón Sporting

El joven centrocampista catoirense Manuel Rodríguez Paz volvió a ser protagonista con el Sporting de Gijón al certificar el triunfo ante el Huesca en el Molinón con un golazo en el minuto 53 que supuso el 2-0. Manu enganchó un derechazo potente desde fuera del área con el que batió al portero Dani Jiménez. Los aragoneses recortaron distancia poco después, pero los tres puntos se quedaron en casa, por lo que el Sporting se sitúa octavo a un solo punto de los puestos de play-off de ascenso.

Manu Rodríguez sigue abriéndose paso firme en el futbol profesional en el club asturiano, encadenando su cuarto partido consecutivo como titular en el primer equipo y anotando su primer gol en Segunda División, al que hay que sumarle al que marcó en la eliminatoria de Copa del Rey ante la Cultural Leonesa. En su segunda temporada como sénior, el catoirense ya supera los seiscientos minutos con el Sporting sumando liga y copa.