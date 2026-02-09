Mi cuenta

El Cambados, que visita el sábado al Barco, acerca posturas con el Compos para jugar el aplazado el 28 de febrero

El Céltiga descarta disputar el Martes de Carnaval los minutos que restan ante el Estradense

Gonzalo Sánchez
09/02/2026 21:25
Los árbitros comprueban como el balón no rueda en el Salvador Otero, anegado
Los árbitros comprueban como el balón no rueda el pasado sábado en el Salvador Otero, anegado
Mónica Ferreirós
El CJ Cambados visita al Barco el sábado a las 17.30 horas en una jornada marcada por el fin de semana de Carnaval. En el caso del Céltiga, que visita al Compostela, el equipo santiagués aún no marcó el horario, pero todo hace indicar que será el domingo por la tarde.

Cambados y Compostela están acercando posturas para disputar el duelo aplazado el sábado 28 de febrero, en las próximas horas puede hacerse oficial. Por lo que respecta al Céltiga vs Estradense, que fue aplazado también el sábado cuando iban disputados 16 minutos porque el campo también se anegó por la lluvia, se ha descartado jugar el martes día 17. Aunque es festivo en A Illa, no lo es en otras partes de Galicia, como Vigo, de donde son varios futbolistas del club isleño que tienen obligaciones laborales en esa fecha. 

Así las cosas, Céltiga y Estradense tendrán que buscar otro día entre semana, en caso de no llegar a un acuerdo será la Federación la que lo marque. Cabe recordar que en marzo ya figura en el calendario una semana con tres partidos, ya que habrá liga el jueves 19. Lo mismo ocurre en el mes de abril, en el que ha quedado calendada otra semana de tres partidos al pasarse al jueves 2 de abril la  jornada 23ª, que en principio estaba para el 1 de mazo, pero coincide con el compromiso de la Selección Gallega en la fase final de la Copa Regiones UEFA.

